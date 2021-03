Conforme a los criterios de Saber más

Su reciente vacunación y el acompañamiento de Andrés Hurtado en este último tramo de la campaña pueden jugar, para Hernando de Soto, como elementos de doble filo. De acuerdo con especialistas consultados por El Comercio, el candidato presidencial de Avanza País deberá sortear algunas eventuales pullas por estos temas con su necesidad de asegurar el ansiado espacio a una segunda vuelta.

A pocos días del 11 de abril, los desafíos electorales de De Soto son evidentes. Si nos basamos en los sondeos, el economista de 79 años deberá redoblar esfuerzos para captar más votos que Rafael López Aliaga en los sectores A y B. Esto, porque en el espectro de la derecha, el líder de Renovación Popular se proyecta como su principal rival.

Además, De Soto tendrá que fortalecer el acercamiento a los C, D y E, grupos socioeconómicos que guardan mayor inclinación por Yonhy Lescano (Acción Popular) y George Forsyth (Victoria Nacional).

En diálogo con El Comercio, Miguel Vega Alvear, director de la plancha de gobernabilidad en la campaña de Hernando de Soto, expresó que al interior de Avanza País están confiados en las actividades proselitistas que lideran y en el desempeño de De Soto en redes sociales.

“Hemos tenido un activo acercamiento a través de organizaciones sociales y eso permite una actividad muy intensa con el sector informal y sus dirigentes. También son importantes los viajes que hemos venido haciendo -en Piura, en Trujillo, en Puno, en Cusco, en Arequipa- y no descartamos ninguna plataforma, tal es así que ya tenemos una presencia muy importante en Tik Tok y en las demás redes sociales”, comentó Vega.

Un perfil que le suma

De acuerdo con el último estudio de El Comercio-Ipsos, publicado el 14 de marzo, Hernando de Soto obtuvo el 5,9% de votos válidos en simulacro de votación, conquistando un séptimo lugar. En ese mismo análisis, las personas entrevistadas que habían dicho preferirlo entre los demás candidatos, dieron como principal motivo -con un 31%- su aparente capacidad de “reactivar la economía y dar empleo”.

Precisamente, sobre ese punto compite con López Aliaga, cuyos posibles votantes señalaron -en un 26%- la misma razón para elegirlo. Especialistas coinciden en señalar que De Soto ha identificado como potencial pase a segunda vuelta el reforzamiento de su crítica directa a ese candidato en el aspecto económico. Es decir, le convendrá seguir explotando su más importante fortaleza: su trayectoria profesional de economista exitoso.

Especialistas coinciden en que la mejor carta de presentación de De Soto es su trayectoria profesional y convocante. Sin embargo, enfatizan en que deberá procurar una mayor viralización de esa imagen y deslindar de López Aliaga si pretende un lugar expectante en la elección. (Foto: Alessandro Currarino para El Comercio)

Para el analista político José Carlos Requena, De Soto tiene los insumos -más que otros candidatos- para generar confianza por el lado de la economía. También apunta que, a diferencia de López Aliaga, el candidato de Avanza País llega con un discurso y un porte más cortés.

“Hernando de Soto proyecta esta imagen de ‘guardián de las reformas económicas o de la estabilidad macroeconómica’ y eso genera mayor tranquilidad para ciertos sectores. En contraste a López Aliaga, De Soto no tiene esa estridencia o ese mensaje confrontacional. En ambos casos, se le puede atribuir ahí una fortaleza ”, dijo Requena a El Comercio.

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, señala que De Soto buscará resaltar al máximo y constantemente esa carta de presentación para arremeter contra López Aliaga, una táctica que ya ha estado aplicando.

“ Hernando de Soto ha dicho algo de forma sistemática contra López Aliaga, que es que ‘no comparte su visión de capitalismo’. Y él recalca que, ‘como economista reconocido’ , ha colaborado en diferentes países para que el beneficio del capitalismo llegue a todos y no a unos cuantos o no para sí mismo, que es otra crítica que le hace a López Aliaga. En consecuencia, es evidente que le pelea el espacio”, comenta Tuesta Soldevilla.

El analista político Gonzalo Banda también anota que el perfil profesional de Hernando de Soto es su mejor arma para el desenlace de esta campaña.

“ Resulta sensato que, ante una crisis económica y en este tramo decisivo de la campaña, la gente comience a preguntarse qué candidato puede resolver sus problemas económicos. Y ahí, yo creo que De Soto tiene una ventaja adicional sobre López Aliaga y el resto de sus competidores . Debemos recordar que, en una campaña carente de ideas, se presenta un economista que viene defendiendo ideas muy concretas desde hace décadas. Le falta trabajar cómo transmitir esas ideas a todos los sectores, pero digamos que su potencial existe”, expresó Banda.

La politóloga Kathy Zegarra encuentra que en De Soto se pueden volcar algunos votos de López Aliaga, luego de que este intensificara su postura agresiva. Indica que, si bien ambos comparten perfiles de éxito similares, el postulante de Avanza País tiene menos pasivos por su propia moderación a nivel comunicacional.

“ De Soto tiene el perfil del peruano exitoso en el ámbito académico y profesional. Es un reconocido economista y, sin duda, ese es su fuerte frente a otros candidatos. A pesar de que Rafael López Aliaga también es una persona exitosa en el ámbito empresarial y que él y De Soto pueden ser vistos como dos promesas de reactivar la economía, hay diferencias. En términos sociales, López Aliaga es asociado en el ‘extremo’. De Soto es más moderado”, sostuvo Zegarra.

La vacuna: una decisión que puede cercarlo

A lo largo de la contienda electoral, Hernando de Soto se ha hecho notorio también por decisiones personales que, en el ámbito político al que está expuesto como candidato, se tradujeron como movidas poco reflexionadas. Una de las últimas tiene que ver con su discreta vacunación en Estados Unidos, hecho que confirmó a la prensa el 24 de marzo, con especulaciones encima tras hacerse público su registro migratorio.

Hernando de Soto no había informado sobre su decisión de vacunarse. El miércoles 24 de marzo, luego de especulaciones por sus movimientos migratorios, finalmente confirmó que había accedido a las dosis contra el COVID-19 en Estados Unidos. (Foto: Lino Chipana Obregón / GEC)

Para la politóloga Kathy Zegarra, la vacunación -hasta cierto punto secreta- puede resurgir como elemento de ataques por parte de sus rivales. Cabe recordar que el mismo día de la noticia, todos los candidatos presidenciales rechazaron su conducta.

“Con varios políticos, ha quedado claro que los electores -en general- cuestionan de manera especial la mentira o la falta de transparencia. Aunque el electorado se divida en calificar el hecho como comprensible o como cuestionable, es muy probable que los demás candidatos utilicen la vacunación para atacarlo. Es un punto negativo dentro de su campaña y sí otorga espacios para confrontarlo moral y políticamente ”, estima Zegarra.

Gonzalo Banda señala que el tema de la vacunación de De Soto seguirá latente para cualquier contendor político que quiera perjudicarlo.

“Sobre su vacuna, las reacciones fueron variopintas. Incluso reforzó esta idea medio peruana de ‘el que puede, puede’. Sin embargo, es un hecho que lo va a acompañar, definitivamente. Es muy probable que los otros candidatos se lo enrostren ”, explica Banda.

Fernando Tuesta coincide en apuntar una falta de control de daños por parte de De Soto en el caso de la inoculación. Según indica, no ha podido esclarecer suficientemente los hechos, y esos vacíos pueden servir de insumo para el ataque. Además, ha dejado entrever que no es una persona que practica la auto-interpelación.

“Sobre este tema, Hernando de Soto no parece haber dado respuestas satisfactorias. En sus entrevistas, ha enfatizado que él promovía que la empresa privada en el Perú participe en el plan de vacunación. Eso no tiene nada que ver con su asunto particular. Y eso da cuenta de que no es fácil para él reconocer que cometió un error. Sin embargo, habría que ver cómo se desenvuelve en el debate del JNE si es que surge algún cruce sobre este asunto ”, refirió Tuesta.

El analista político José Carlos Requena advierte que la vacunación de De Soto resurgirá en la medida en que su expectativa a la segunda vuelta aumente. Además, comenta que ese escenario eventual motivaría una revaluación del hecho por parte del electorado que había leído la noticia con neutralidad o indiferencia.

“En el momento que pasó, solo las personas muy politizadas iban a apoyar o criticar lo que hizo De Soto. Yo creo que el grueso del electorado, que además anda un poco apático sobre el proceso electoral, lo ha visto por encima. Si, al final de cuentas, de Soto entra a segunda vuelta, y si las explicaciones hasta ahora no son satisfactorias, pues seguramente el tema va a regresar. Va a depender mucho de qué evolución toma su candidatura para que el tema crezca o se diluya ”, dijo Requena.

Su manejo político poco acertado

Consultado sobre la reciente vacunación, Miguel Vega Alvear, director de gobernabilidad de Hernando de Soto, aseguró que el candidato ya ha aclarado el tema. En cuanto a algunos errores en la campaña, agregó que son “comprensibles” y que la agrupación mantiene su expectativa de llegar con buen pie a los comicios generales.

“En la parte política, se tuvo que organizar en función de plazos, requisitos y formalidades establecidas por la ONPE. Esto ha sido un trabajo desde agosto de 2020 hasta la fecha con el partido Avanza País, convocando a mucha gente nueva. Es comprensible que existan errores, pero estamos camino a una primera vuelta de una manera muy consolidada y con mucha firmeza”, precisó.

Para José Carlos Requena, una debilidad de De Soto a este punto de la contienda es haber acumulado varios traspiés, que dicen mucho de su propio manejo político.

“De Soto está desde finales de los 70 en el debate político peruano. Primero, como autor, luego como asesor de gobierno, como endose… Incluso, fue candidato presidencial trunco en el 2001. Entonces, ha estado cerca del debate político todo este tiempo y, recurrentemente, en la encuesta de poder aparecía como uno de los intelectuales de mayor influencia. A pesar de todo esto, solo contando en esta campaña de pocos meses, ha tenido varios traspiés. Una nueva ‘metida de pata’ o el recuerdo de una de sus varias metidas de pata puede ser fundamental de pasar a segunda vuelta ”, expresó Requena.

La poca claridad al responder por algunos temas sensibles, como el de la vacuna; las decisiones poco premeditadas, como el apoyo a Rafael López Aliaga en su plantón frente al JNE; su confusión sobre algunos temas elementales, como las siglas de la ONP, son algunos hechos que, a juicio de Requena, podrían retornarle desfavorablemente.

Gonzalo Banda, por su parte, identifica hasta cierta ingenuidad en el candidato. Además, indica que la falta de claridad al responder por sus decisiones polémicas impide que los temas caduquen.

“Lo primero que diría de De Soto con respecto a sus errores es que, al ser un candidato que no tiene mucho contacto con la política peruana, a veces, tiene ciertas estridencias. Tiene una ‘candidez política’ o un descontrol al hablar que lo puede meter en problemas. Y, al momento de dar explicaciones o aclarar, suele enredarse ”, cuestiona Banda.

El factor Andrés Hurtado

¿Suma o resta el apoyo del mediático Andrés Hurtado a la campaña de De Soto? Como se conoce, se trata de un presentador de televisión con varias décadas de trayectoria artística. Su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” mezcla entretenimiento, cobertura a personajes de farándula y actividades caritativas a personas de bajos recursos.

En el 2019, el propio Hurtado había hecho pública su intención de postular a la presidencia de la República para el 2021. A través de sus redes sociales, vaticinaba para sí mismo una victoria en primera vuelta y hasta había anunciado propuestas de gobierno en entrevistas.

El último domingo, en el programa “Panorama”, Hernando de Soto indicó que Andrés Hurtado es un colaborador “ad honorem” en su campaña y “juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio completo (...) de manera que yo pueda ser entendido por la gente, que yo siempre he tratado de favorecer”.

En una nueva entrevista de este lunes en radio Exitosa, De Soto ratificó sus elogios a Hurtado y dijo: “me ha permitido entender qué lenguaje y qué símbolos utilizar (...), la manera de cómo ilustrar un problema y no solamente hablarlo [a los sectores C, D y E]”.

En el 2017, Hurtado fue retenido en Venezuela por pretender el traslado en avión de más de 100 niños venezolanos al Perú. Según señaló, quiso reunirlos con sus padres en Lima, pero las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro impidieron su cometido.

Andrés Hurtado 'Chibolín' ha acompañado a Hernando de Soto en sus más recientes viajes de campaña. (Twitter)

Para el analista político José Carlos Requena, la adición de Hurtado al último tramo de campaña puede ser riesgosa para De Soto.

“Considero que es una compañía que puede resultar problemática, considerando el cariz técnico que De Soto ha querido dar a lo largo de su campaña. La presencia de Hurtado dudo que tenga consenso dentro de toda la organización. Y, ya mirando a segunda vuelta, en caso de que pase, no creo que mantener a Hurtado le otorgue tranquilidad a De Soto. Podría incluso arrastrar un comparativo con Richard Swing, que no le conviene”, estima Requena.

Andrés Hurtado no ha ocultado su amistad con Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido con el alias de ‘Vaticano’, quien fue condenado por tráfico ilícito de drogas y salió en libertad tras cumplir 22 años en prisión en el 2016. Al momento de su captura, en 1994, ‘Vaticano’ era uno de los narcotraficantes más poderosos en el país.

“Me siento muy contento por él. No me he encontrado con él porque debe estar con su familia, espero verlo pronto para hablar de tantos temas. Ya cumplió con su condena, tiene derecho de hablar (...) Nunca me arrepiento de nada [consultado por su amistad]. Hay mucha gente que falla. Todos fallamos”, declaró Hurtado al diario Ojo en enero de 2016 con respecto a la liberación de Chávez.

Para la politóloga Kathy Zegarra, este elemento puede también resurgir como base para un pullazo contra De Soto por parte de algún rival.

“Ya en esta etapa de la contienda, los cuestionamientos entre candidatos no solo se darán sobre el propio rival, sino también sobre su entorno. Y, en este caso, es probable que también se señale esa relación de Hurtado con Chávez, dependiendo de qué tanto aumente el rol de Hurtado y qué tanto crezca electoralmente De Soto . En general, cualquier elemento de desacreditación sirve para la artillería que armen los contrincantes”, dijo.

Zegarra añade que se entiende la estrategia de De Soto al contar con Hurtado, en el sentido de que el candidato presidencial se ha manejado como una figura más elitista y requiere romper con ese encasillamiento.

Gonzalo Banda refiere que es comprensible que De Soto haya recurrido a una figura mediática y popular para acercarse a los sectores C, D y E, donde la contienda es menos pareja.

“ Para un candidato como De Soto es difícil arrebatarle las preferencias en los sectores populares a candidatos de partidos clásicos, como lo son Yonhy Lescano o la propia Keiko Fujimori. Sin embargo, a otros contendores -como Forsyth o López Aliaga- es más fácil dar pelea. Sus votantes pueden ser más pragmáticos y no hacerse problemas por ir con De Soto. En el caso de Hurtado, puede haber un nexo importante que juegue a favor de ese objetivo ”, sostiene.

Banda también insiste en que el acompañamiento de Hurtado puede resultar polémico para los electores de De Soto en los sectores A y B, pero que no necesariamente los hará cambiar de candidato. “Si hay electores que no lo abandonarán por el asunto de la vacunación, tampoco habría mucho problema con la presencia de Hurtado”, dijo.

No obstante, tanto José Carlos Requena como Gonzalo Banda indicaron a este Diario que una muy peligrosa movida de De Soto sería afianzar la figura de Hurtado como un asesor político o una persona con mayor participación que la de acompañante en giras por el país.

VIDEO RECOMENDADO:

Hernando de Soto: “Rafael López Aliaga es lo peor que le puede pasar al país”