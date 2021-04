Conforme a los criterios de Saber más

Recientemente, el candidato presidencial Hernando de Soto (Avanza País) visitó al veterinario Manolo Fernández en Chincha para apoyar su proyecto inconcluso de una supuesta vacuna peruana contra el COVID-19. Solo unos días antes, el también postulante Rafael López Aliaga había anunciado que Fernández sería su viceministro de Salud en un eventual gobierno. La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no entró a ese debate, pero sí ha criticado a sus dos contendores por diferentes temas.

En la carrera a Palacio de Gobierno, estos tres candidatos se disputan más férreamente los votos de derecha. De acuerdo con los planes de gobierno de cada uno, sus posturas obviamente coinciden en varias materias. Su promoción de la economía social de mercado, sus sugerencias para reformar el sistema tributario y su énfasis en soluciones a la informalidad los acercan lo suficiente como para ajustar esa pugna por las preferencias.

Con respecto al modelo económico vigente, el programa de Avanza País sostiene que “no habrá apartheid económico: daremos a la economía popular tantas oportunidades como las que existen para la economía formal”. En similar sentido, Fuerza Popular plantea el impulso de “la economía popular, fundamentada en la economía social de mercado” y añade “libre mercado sí, pero impulsando la economía solidaria y protegiendo a quienes están en una situación desventajosa”. Renovación Popular, por su parte, enfatiza en la implementación de un “proyecto parecido al ‘Plan Marshall’ para reactivar la economía por sectores, mediante proyectos que sean beneficiosos para todos los peruanos”.

En cuanto a ideas sobre el sistema anticorrupción, también guardan similitudes. Mientras De Soto plantea, textualmente, “reformar el Sistema Nacional de Control, ponderando el control previo y el control concurrente, buscando la eficiencia de sus acciones”, Fujimori también propone “fortalecer el Sistema Nacional de Control. Siendo necesario restituir el rol sancionador de la Contraloría General de la República” y enfatiza en la aplicación de medidas de control concurrente.

López Aliaga toma otra ruta y sugiere crear una entidad llamada “Central contra la Corrupción”, con el fin de “detectar y capturar el delito cometido ‘in fraganti’, así como irregularidades funcionales”.

Sobre el presupuesto en el sector Salud, De Soto y Fujimori vuelven a un punto de encuentro: aumentarlo de manera progresiva. Mientras De Soto solo anuncia que este incremento llegaría a “los niveles promedio latinoamericanos”, Fujimori sí detalla que esta progresión sería de un punto por año.

En contraste, López Aliaga no toca el tema del incremento, pero sí plantea “emplear el presupuesto de salud prioritariamente hacia la población más pobre”.

Con respecto al sistema de pensiones, tanto De Soto como Fujimori proponen una reforma. Para ambos, este debe basarse en cuentas individuales. En el caso del candidato de Avanza País, se sugiere que el sistema previsional estatal solo mantenga a los afiliados que ya se encuentran inscritos voluntariamente y que todos los nuevos trabajadores pasen “por defecto” al sistema privado de las AFP. Fujimori, por otro lado, sostiene que debe otorgarse la posibilidad de un acceso total a los fondos “sin perder derecho a una jubilación”. En esta materia, López Aliaga no presenta propuestas específicas, pero tampoco busca descontinuar el sistema actual.

En el tema de Educación, los tres partidos no mencionan el enfoque de género en el currículo escolar. No obstante, se conoce que López Aliaga y Fujimori están en contra de su continuidad. De otro lado, Avanza País y Fuerza Popular tienen un punto de encuentro en mantener una evaluación y formación de docentes. Renovación Popular también incide en evaluar el desempeño docente, pero bajo el término de “fiscalización” y que los padres de familia participen en ese proceso. Además, añade que la calidad educativa también debe ser fiscalizada por los progenitores.

MATERIA AVANZA PAÍS RENOVACIÓN POPULAR FUERZA POPULAR MODELO ECONÓMICO Promueve el modelo de economía social de mercado. No lo enfatiza, pero también busca preservar el modelo económico actual. Respalda también la economía social de mercado. CONSTITUCIÓN DE 1993 Vigencia de la Carta Magna actual. Vigencia de la Carta Magna actual. Vigencia de la Carta Magna actual. LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Plantea reformar el Sistema Nacional de Control, “ponderando el control previo y el control concurrente”. Busca la creación de una “Central contra la Corrupción” (CCC). Propone fortalecer el Sistema Nacional de Control y restituir el rol sancionador de la Contraloría. También menciona las medidas de control concurrente. PRESUPUESTO EN SALUD Propone incrementar el presupuesto “progresivamente hasta alcanzar los niveles promedio latinoamericanos” No precisa un aumento presupuestal. Plantea aumentarlo un punto por año, partiendo de lo que hoy representa el 3% del PBI. Sostiene que esto debe ir acompañado de mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y administrativa. SEGURIDAD CIUDADANA Sugiere potenciar sistemas de información, monitoreo y supervisión “para la implementación eficaz de los planes de seguridad ciudadana”. Busca implementar “unidades itinerantes de pacificación ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos”. Propone crear el programa “Distrito Seguro”, fortaleciendo comisarías en preparación y equipamiento. SISTEMA TRIBUTARIO Señala una reforma tributaria, pero que debe ser sometida, primero, a consulta nacional. Sugiere eliminar los

regímenes tributarios “para la creación de uno solo”. Plantea una reforma tributaria y la implementación de un directorio en la SUNAT para “cambiar su gobernanza”. REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD Promovería “mecanismos para que la mayoría de la población peruana trabaje y haga empresa de manera formal, con oportunidades de acceso al crédito, atraer inversiones y expandir sus mercados”. Sugiere un “Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMEs para promover la formalización y la asociatividad empresarial”. Propone crear la “Comisión Nacional para la Formalización (CONAFOR), una entidad autónoma con rango ministerial pero solo por el plazo de tres años”. EDUCACIÓN Refiere que debe existir formación y evaluación frecuente a los profesores, además de mejoras en sus condiciones remunerativas y laborales.

No menciona el enfoque de género en el currículo escolar. Remarca la necesidad de que los padres de familia participen en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y el desempeño docente.

No menciona el enfoque de género en el currículo escolar. Sugiere “fortalecer el soporte y el acompañamiento a docentes, con énfasis en los rurales”. También destaca la formación permanente.

No menciona el enfoque de género en el currículo escolar. SISTEMA DE PENSIONES Busca reformar el sistema previsional con la base de cuentas individuales.

Estima que el sistema público debe solo limitarse a quienes ya estén o deseen seguir afiliados a él. Propone que todos los nuevos trabajadores sean “inscritos por defecto en las AFP”. No presenta propuestas. Sugiere una reforma de los sistemas previsionales. Estima el acceso total a los fondos sin perder derecho a una jubilación.

También enfatiza que “cada aportante debería tener derecho a una cuenta individual”.

Coaliciones posibles, pero no tan fuertes

Para la politóloga Kathy Zegarra Díaz, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular sí podrían aliarse en un eventual Congreso en cuanto a temas sociales y defensa de algunos modelos vigentes. “Sí diría que, en un eventual Parlamento, veamos a estos tres partidos generando coaliciones en ciertas materias. Sobre todo, Renovación Popular y Fuerza Popular, que tienen posturas enfáticas muy conocidas. Sin embargo, me queda la duda de Avanza País porque digamos que no hay necesariamente una alineación de ideas a la interna”, explica.

El también politólogo Paolo Sosa Villagarcia señala que podrían darse ciertas coincidencias, pero que “más allá de las que existen en temas económicos o sociales, el juego político siempre lleva a espacios de confrontación”. Añade que, “fuera del componente ideológico, no estamos frente a partidos organizados y fuertes.”.

Sosa incluso señala que, en el caso de De Soto, resulta muy posible que -de perder las presidenciales- el partido no necesariamente mantenga defienda las posturas programáticas en un potencial Congreso.

“Resaltaría que el escenario más probable es que, si Hernando de Soto no gana la presidencia, se va a desentender muy rápido de Avanza País. No creo que conserve un liderazgo o una influencia a lo largo de todo el periodo congresal. No es alguien que asegure vida partidaria. Entonces, el comportamiento de esa bancada depende de si llega el partido al gobierno”, refiere.

Zegarra coincide en que el poder de influencia de De Soto en su partido depende de su triunfo electoral: “Recordemos que De Soto no tiene una vinculación fuerte con Avanza País. Incluso, cuando presentó su candidatura en un evento, el propio De Soto tuvo problemas para recordar el nombre de la organización”.

Para los especialistas consultados, las posiciones de rechazo al enfoque de género sí generan espacios de acuerdos naturales entre Renovación Popular y Fuerza Popular.

“Creo que estas coaliciones más conservadoras pueden seguir el mismo modelo que hemos visto en años anteriores con el tema del Currículo Nacional de Educación, pero también con propuestas como la unión civil. Es muy similar la dinámica que se puede establecer. Pero eso va más allá de estos partidos o incluso trascender barreras ideológicas. Es decir, no solo estos partidos o las personas componen estas bancadas van a unirse para esos propósitos”, indica Sosa.

Zegarra, en similar sentido, estima que podrían generarse “alianzas de conservadores” y no de “bancadas específicas conservadoras”. “No solo los partidos de derecha se alían por posturas conservadoras. Puede haber partidos de izquierda igualmente conservadores en lo social, como Perú Libre, por ejemplo. Entonces, puede darse la situación de, inclusive, congresistas que individualmente rompan con sus bancadas en estos temas o que bancadas completas que no son de derecha se sumen en una especie de coalición conservadora. Allí no solo veo a Renovación Popular y Fuerza Popular”.

