Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, cerró sus actividades proselitistas este jueves, con miras al domingo electoral. Desde la Explanada Dolores, en su natal Arequipa, encabezó un evento junto a sus compañeros de fórmula Corinne Flores y Jaime Salomón.

En el lugar, donde se congregaron unas 500 personas, el aspirante a Palacio de Gobierno reiteró que el Perú tiene “un Estado fallido” y que “cualquiera que llegue a la presidencia va a estar al volante de una carcocha”. Seguidamente, indicó a sus simpatizantes que, de no identificarse las soluciones, se repetirían los modelos de gestión de otros presidentes.

“Si no nos damos cuenta, van a volver a regresar los Vizcarras, van a regresar los equipos ‘de lujo’ como PPK, van a regresar los Sagasti que, esta mañana, en el Hospital Dos de Mayo dijo -para no repetir lo que dice un arequipeño- que ha fallado el Estado. Claro que ha fallado”, refirió.

Durante el discurso, De Soto estuvo también acompañado por José Williams Zapata, general EP y candidato por Lima, y el general PNP Marco Miyashiro; ambos, integrantes de su equipo de gobernabilidad. La pareja del candidato, Carla Olivieri, permaneció a su lado en el estrado.

En otro momento, el economista insistió en que su eventual gobierno articularía las condiciones para que la población “salga adelante”. Enfatizó que el propio Estado, comandado por él, daría “la estrategia y el apoyo”.

“Yo no los voy a salvar. Ustedes se van a salvar porque el verdadero poder del Perú; especialmente, de Arequipa, es que ustedes no son el problema. Ustedes son la solución. Lo que nosotros vamos a darles es la estrategia y el apoyo para que, como siempre, se levanten por sí solos, como solamente ustedes saben hacerlo”, expresó.





En el mensaje, el candidato destacó su propuesta de ‘pacto social’ para canalizar las demandas de todos los sectores ciudadanos hacia el gobierno: “Vamos a crear lo que llamamos el ‘tercer Estado’. Sus gremios, sus organizaciones, sus sindicatos, van a encontrar una escalera, que llamamos el ‘Pacto Social’ para siempre conectarse con el Poder Ejecutivo. (...) No es cuestión de que ustedes puedan venir a mí o a mis rivales una vez cada cinco años. Yo quiero que vengan a mí todos los días y eso va a ser completado el primer año. Y eso va a ser democracia”.

Casi al término, señaló que en el Perú se podría producir la vacuna contra el COVID-19 con la ayuda del laboratorio Farvet, dirigido por el veterinario Manolo Fernández, pero que el proyecto quedó trunco “por trámites”. El miércoles, el aspirante de Avanza País había visitado esas instalaciones en Chincha.

Previa en Juliaca con críticas a Lescano

Horas antes, De Soto había estado en Juliaca, lugar que visita por segunda vez en esta campaña. Desde allí, encabezó un mitin, acompañado por sus candidatos al Congreso por Puno. En este punto, aprovechó en recordar que, el 14 de marzo, había retado a su rival Yonhy Lescano (Acción Popular) a un debate en el centro poblado de La Rinconada. “Yonhy, tu gente está diciendo que te corriste [de polemizar conmigo]. No puedes hacer eso”, dijo frente a unas 500 personas. Su portátil de simpatizantes alentaba el pullazo para Lescano.

También allí, afirmó que ha invitado al exvicepresidente acciopopulista Raúl Diez Canseco a unirse a su equipo. ¿Qué pasa con este candidato -en alusión a Yonhy Lescano- que, en contra de las tradiciones de Acción Popular, habla de que el Estado trabaje y no mis compatriotas en Puno y en Juliaca? Si compartes mi análisis, ¿por qué no te unes a mí en un esfuerzo de apoyo?”, comentó haberle dicho.

A la noche, Diez Canseco confirmó por Twitter que hubo conversación entre ambos , pero rechazó la posibilidad de unirse al proyecto político. “Le manifesté que siempre estaré dispuesto a trabajar por mi país, como me enseñó el expresidente Fernando Belaúnde Terry; más aún en estas horas difíciles, donde la crisis sanitaria y económica que vive el Perú es compleja. Sin embargo, esto no significa que me adhiera a su campaña. Sería incongruente con mis principios, siendo yo un hombre de partido”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO:

Hernando de Soto sobre la corrupción