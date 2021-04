Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, evitó responder sobre la invitación que recibió de parte de Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, para “trabajar juntos”, al indicar que primero prefiere conocer las condiciones de este ofrecimiento y los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“(Keiko Fujimori) ha hecho una invitación y todavía no he respondido esta invitación. Prefiero, antes de responder una invitación, saber cuáles son las condiciones de esta invitación, por un lado, y por otro lado, si en este momento conviene cuando todavía no tenemos resultados claros comenzar a tener conversaciones”, señaló este martes en declaraciones a la prensa difundidas por RPP.

Hernando de Soto respondió así cuando se le consultó sobre las declaraciones que hizo Keiko Fujimori el 11 de abril mismo, luego de conocer los resultados a boca de urna que publicó Ipsos a través de América Televisión, que colocaban a ambos candidatos en un empate técnico de 11,9% para una posible segunda vuelta contra Pedro Castillo, de Perú Libre.

Rpp Hernando De Soto Sobre Elecciones





“Veamos primero cómo el pueblo peruano ha votado y, según eso, comenzar la conversación porque es una situación que, si bien no era improbable, también ha sorprendido”, añadió De Soto en referencia a los resultados que, hasta el momento, indican que la segunda vuelta electoral sería entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

La candidata de Fuerza Popular envió su saludo a Hernando de Soto el domingo 11 de abril y señaló que hay “grandes coincidencias” con sus propuestas en defensa de la Constitución de 1993 y el “modelo de país que queremos tener”.

“Desde acá le digo al señor De Soto: no importa quien pase a segunda vuelta, estoy segura y espero que podamos trabajar juntos”, dijo Fujimori a quien en la campaña de 2016 fuera parte de su equipo técnico como candidata presidencial en aquella oportunidad.

