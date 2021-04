Conforme a los criterios de Saber más

El aspirante a la presidencia Hernando de Soto negó haber sugerido que, en un eventual gobierno suyo, se dejaría de inmunizar gratuitamente a la población contra el coronavirus. Desde Huancayo, tras una actividad de campaña, el candidato del partido Avanza País explicó que su plan de abrir la adquisición de la fórmula al sector privado no significa una renuncia del Estado en esta materia.

”Jamás he dicho que el Estado no va a seguir comprando. [...] Lo que yo he dicho es que quiero que las comunidades, organizaciones y empresas accedan también”, declaró De Soto en conferencia de prensa este martes.

Horas después, desde Tarapoto, añadió: “Cuando el Estado compra ahora, la cantidad de trámites y la forma como fracciona las compras es tan mala, que para el momento que por fin se decide qué compra se puede hacer, ya estamos en manos de un proveedor monopólico y se ha desgastado la posibilidad de manejar otras ofertas. (...) No hay que dejar que el Estado tenga el monopolio y que los ciudadanos decidan de qué manera y dónde quieren adquirir la vacuna”.

El domingo, en el programa “7x7”, de Jaime Bayly, De Soto había declarado lo siguiente:

“Yo no voy a dar las vacunas. Los sectores privados, comunitarios y las ONG van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo requiere la gente. Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a distribuir vacunas. La dejo a la economía social de mercado”.

Según aseguró el candidato en la conferencia de Huancayo, la frase ha sido distorsionada para afectarlo políticamente. “Todo el mundo nos va a querer bajar la llanta. En este momento, nosotros somos la piñata del Perú. Entonces, no crean [en] los titulares. Estamos en campaña. El Perú es inteligente y va a poder dirimir entre lo que son ataques superficiales y lo que es la verdad”, enfatizó.

Una propuesta para el largo plazo

En diálogo con El Comercio, el asesor de Hernando de Soto en temas de salud y lucha contra la pandemia, el exministro de Salud Luis Solari, remarcó que la propuesta de acceso a la vacuna por el sector privado es solo uno de los componentes de estrategia para la contención del virus. Indicó que un eventual gobierno de De Soto también aplicará la vigilancia genómica para identificar mutaciones, las cuarentenas complementarias y el control de aglomeraciones.

Consultado sobre la viabilidad de expandir las compras de privados ante la escasa producción mundial, Solari advirtió que esa medida en específico no está pensada para el plazo inmediato.

“Cuando hablamos de una producción escasa, hablamos de hoy. Cuando hablamos de que se van a sumar en la oferta otras vacunas de partículas que, para mí como médico, son las más importantes porque son de fácil adaptabilidad a las mutaciones, habrá mayor disponibilidad por parte de los países productores. No hay que mirar el hoy, sino el futuro. Uno no tiene que actuar reactivamente, sino programadamente en el tiempo”, expresó.

Este Diario también le preguntó por el riesgo de un abuso de precios si la vacuna se abre al mercado. Refirió que un problema de ética en el sector puede resolverse con un gobierno como el que tendría Hernando de Soto.

“Obviamente, [el precio] tiene que estar de acuerdo con el costo de la vacuna. [...] Actualmente, los propios fabricantes [de vacunas] tienen también precios distintos en los países y las razones de ello no son conocidas. (...) Ahora, hay una parte de la educación que no es la educación cognitiva, sino la educación modélica. ¿Tiene antecedente de corrupción el candidato presidencial Hernando de Soto? No. Cuando hay un modelo ético arriba, el modelo permea hacia abajo. Cuando se tiene arriba a una tira de sabandijas, permea hacia abajo la conducta sabandija. Al final, es una crisis de personas. Y por eso, para nosotros, es importantísimo que tengamos un candidato peruano pero también mundial, que postule a la presidencia. Ya que hemos probado tantas fórmulas exclusivamente de producto nacional y vemos que no nos han defendido, ahora, pues, será una figura y un profesional de carácter mundial”, respondió Solari.

El también ex primer ministro precisó que otros países ya han habilitado un sistema de acceso de vacunas desde el sector privado: “En Indonesia está vacunando el sector privado también y en Pakistán ya comenzó a vacunar el sector privado. En Colombia están viendo la manera en que vacune el sector privado también”.

Cuestionamientos

Para el especialista en Salud Pública y Salud Internacional, y ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Gozzer, el escenario de una vacunación por privados sería viable recién en unos dos o tres años, cuando la pandemia haya cedido un poco y la producción de fórmulas aumentado lo suficiente.

Según Gozzer, una medida inmediata que sí incluya al sector privado sería la de solicitarle apoyo con locales y personal para la vacunación a nivel nacional. Pero, de momento, no se darían las condiciones para una comercialización de la fórmula.

“Las vacunas se proveen de manera privada en una circunstancia regular. En pandemia, eso no es aconsejable ni posible. Los precios serían muy altos porque tendrían los privados que competir con países que compran millones de dosis y no hay suficiente producción. Además, por el lado de la salud pública, la vacunación tiene que asegurarse, por ahora, como una acción colectiva”, explicó.

Con respecto a las experiencias de algunos países, enfatizó que la idea no es necesariamente viable para todos y que una mayoría ha preferido no aplicarla porque afectaría los planes de inmunización.

“Es cierto que en algunos países de Asia -como India, Indonesia y Pakistán- se ha empezado a vender vacunas. Sin embargo, en Europa, Estados Unidos y la inmensa mayoría los países del mundo eso no está ocurriendo, pues se pone en riesgo las metas del plan nacional de vacunación. Los países que están vacunando a mayor proporción a su población son Israel, Estados Unidos, Chile... Y el modelo que aplican es uno en el que el Estado lidera, organiza, y lo hace gratuitamente”, dijo.

No obstante, el especialista sí coincidió en que el gobierno actual ha descuidado algunas medidas efectivas de contención, como la vigilancia genómica.

“Sí se necesita vigilancia genómica para identificar las variantes que están apareciendo, como la de Brasil y Sudáfrica, y qué diferencia tienen, además de cómo se expresa eso en los contagios. Me parece muy bien que un candidato lo esté pensando porque sí es una medida que debería aplicarse. Pero, sinceramente, no entiendo mezclar la discusión sobre la participación de privados”, afirmó.

