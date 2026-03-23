Resumen

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Indecopi alerta a candidato de posibles sanciones. (Foto: Indecopi)
Indecopi alerta a candidato de posibles sanciones. (Foto: Indecopi)
Por Redacción EC

En plena campaña para las Elecciones Generales 2026, el Indecopi lanzó una advertencia directa a partidos y candidatos ya que utilizar personajes, música o cualquier contenido protegido por derechos de autor sin autorización puede traer consecuencias legales.

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