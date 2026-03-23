En plena campaña para las Elecciones Generales 2026, el Indecopi lanzó una advertencia directa a partidos y candidatos ya que utilizar personajes, música o cualquier contenido protegido por derechos de autor sin autorización puede traer consecuencias legales.

El pronunciamiento llega tras detectarse presuntos casos en los que postulantes estarían usando material creativo en su propaganda electoral sin contar con los permisos correspondientes.

El Indecopi señaló que este tipo de contenidos no son de libre uso y que su utilización requiere la autorización previa de sus creadores o de las sociedades que administran estos derechos. Esto incluye desde piezas musicales hasta material audiovisual o gráfico.

Además, advirtieron que el uso indebido no solo vulnera los derechos de autores, artistas y productores, sino que también puede derivar en sanciones que van desde multas hasta responsabilidades penales.

Finalmente, el Indecopi recordó que en 2021 una agrupación política fue sancionada con una multa de 6.43 UIT y el pago de 7,500 dólares por utilizar una canción sin autorización en un video de campaña.