IPAE crítica a candidatos que no asisten a CADE: “No dialogar con los empresarios es un acto de escapismo o populismo”

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, criticó que cuatro de los seis precandidatos presidenciales invitados a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025-entre ellos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Mario Vizcarra (Perú Primero) y César Acuña (APP)- hayan decidido no acudir al foro empresarial.

En conferencia de prensa, Galdos afirmó que no dialogar con los empresarios “es un acto de escapismo o populismo”.

“La decisión de no participar de algunos aspirantes [a la Presidencia] es responsabilidad de ellos y sus respectivos partidos, y habría que preguntarles las razones de fondo. Discrepamos profundamente con esta decisión, ya que no asistir a CADE y no dialogar con los empresarios no es un acto de valentía, sino que puede ser un acto de escapismo o populismo”, manifestó al ser consultado por Bloomberg.

Galdos indicó que, históricamente, en períodos electorales, “se ha satanizado a los empresarios”.

No obstante, remarcó que los ciudadanos son conscientes de que los partidos políticos no pueden construir un plan de gobierno “sin considerar” al sector privado.

“Los empresarios crean valor, invierten, apuestan por el país y crean empleos. La ausencia de los candidatos es un mensaje que la ciudadanía tiene que interpretar”, subrayó.

Por su parte, el director ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien participó en la conferencia presentando una encuesta al empresario, señaló que el sector privado representa más del 80% de la generación de empleo formal.

“Es el sostén económico del país. No participar en una reunión como esta no parece una buena idea. Además, CADE se transmite por redes y es visto en las universidades. Los candidatos han perdido la oportunidad de dar a conocer sus ideas y propuestas a un público más amplio, especialmente a los jóvenes”, acotó.

Para este jueves, se tiene prevista la presentación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y del exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau (Ahora Nación).

El último postulante que declinó participar en el bloque electoral de CADE fue Mario Vizcarra (Perú Primero), quien argumentó “motivos de salud”.

“Como comprenderá, hubiéramos esperado su comunicación con mayor anticipación y no el día de la inauguración del foro, especialmente después de aceptar su participación desde la invitación oficial y las diversas reuniones de coordinación sostenidas en los últimos días junto a su equipo técnico”, se lee en una carta que el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, le envió.