Durante su participación en el podcast 'Siempre a las 8' de El Comercio, con Milagros Leiva, el periodista Jaime de Althaus planteó una seria advertencia sobre el rumbo que está tomando la campaña electoral de cara a las Elecciones Presidenciales 2026.

De Althaus señaló que las candidaturas que promueven reformas estructurales orientadas a recuperar el crecimiento económico y reducir la pobreza enfrentan la desventaja de la falta de recursos; mientras que las propuestas populistas, no creíbles, sí tienen el dinero suficiente que es producto del aporte del mismo candidato o, en el peor de los casos, de la minería ilegal.

Como ejemplo, mencionó a Avanza País, agrupación que en su opinión presenta un plan de gobierno avanzado en materia de reformas, carece de financiamiento suficiente para una campaña activa a nivel nacional. “¡Casi no viaja!”, remarcó refiriéndose a su candito José Williams.

El otro ejemplo es Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que - a su parecer- cuenta con un programa reformista, pero sin respaldo económico relevante.

Según explicó, esta situación se debe a la ausencia de apoyo empresarial, en gran medida como consecuencia del caso Cócteles, que dejó un vacío en la relación entre el sector privado y la política.

“Las candidaturas o los partidos que están presentando planes de gobierno más reformistas, reformas más profundas para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza, no tienen plata. En cambio, las propuestas populistas tienen, o plata del candidato o plata de la minería ilegal, y sectores ilegales.”, afirmó.

Para el periodista, este escenario resulta especialmente preocupante. “Hay una falta de conciencia (de los empresarios) sobre su propio futuro. Es hora de que los empresarios comiencen a aportar a las propuestas serias, de manera abierta”, sostuvo.

En su análisis, De Althaus también abordó el impacto que tuvo la persecución política vinculada al caso Lava Jato en el Perú. Aseguró que la actuación del Equipo Especial, encabezado por José Domingo Pérez y Rafael Vela, generó un efecto paralizante en el sector empresarial.

“El daño ha sido letal, porque los empresarios están asustados de que algo así les pueda pasar”, indicó.

No obstante, el periodista consideró que ese periodo ya quedó atrás. “Ese ciclo ya acabó. El ciclo de la persecución política terminó, es hora de entrar a la cancha”, concluyó.