El abogado Javier Bedoya Denegri- nieto del líder histórico del Partido Popular Cristiano Luis Bedoya Reyes- advierte que la doctrina del PPC “se ha quebrado” y “por ello, hemos perdido llegada”. El exregidor de San Isidro cree que la dirigencia de Alberto Beingolea debe dar un paso al costado, sin importar el resultado de abril próximo.

Y adelanta una posible división dentro del PPC, al sostener que, de darse el escenario, él formará un nuevo partido social cristiano con los pepecistas y ex pepecistas que deseen acompañarlo.

— Usted es opositor a la administración de Alberto Beingolea dentro del PPC. ¿Por qué no postuló en las internas de su partido?

En octubre del año pasado pedí una licencia al partido como consecuencia de la alianza que se forjó con APP, el partido de César Acuña, con la cual yo pronuncié mis discrepancias. A raíz de este hecho y de otros decidí mantenerme al margen y continuar con mi licencia, por ello no participé en las elecciones internas ni para el Congreso ni para ningún otro cargo. Y mi licencia se da principalmente por la deformación doctrinaria y la perdida de identidad en la cual el partido se ha sumido. Estoy en contra de la línea política que ha adoptado el PPC.

— Usted indica que la actual dirigencia pepecista ha deformado la doctrina de su partido. ¿En qué sentido?

La doctrina del PPC se ha quebrado y, por ello, hemos perdido llegada frente a nuestros electores . Un claro ejemplo de esta situación son las declaraciones del señor Pablo Secada. Y finalmente, esta dirigencia, del señor Beingolea y de la señora Pérez Tello se ha quitado la careta y ha sincerado su deseo de convertir al PPC en un partido progresista, caviar y a favor del aborto. El partido tiene hoy voceros que se manifiestan a favor del aborto, del matrimonio de las personas del mismo sexo, esas son posturas que el PPC como doctrina nunca ha defendido.

— El JNE dejó fuera a 33 de los 34 candidatos del PPC al Congreso en Lima. ¿Su partido está en cuidados intensivos?

El partido estaba en cuidados intensivos sin el rechazo [de la inscripción] de la lista en Lima, para efectos prácticos las encuestas reflejan que el señor Beingolea tiene una intención de voto de 1,7%. Evidentemente, no tener una lista afecta más, pero no creo que vaya a ser determinante para el resultado del 11 de abril. No estoy de acuerdo con el accionar del Jurado Nacional de Elecciones, que está sobre regulando el proceso electoral y afecta el derecho a la participación ciudadana no solo para el PPC, sino para otras agrupaciones.

— Desde las elecciones de 2016, bajo la administración de Raúl Castro Stagnaro, el PPC está sumergido en una crisis. No han tenido representación en los dos últimos Congresos…

Correcto, pero con los mismos autores, quién se enfrentó y le hizo la guerra a Raúl Castro. Fue Alberto Beingolea, en ese entonces no había un tema doctrinario de fondo, sino más bien había una diferencia de formas, uno quería el poder del partido y el otro, coparlo. Fue una guerra intestinal que nos pasó factura en las elecciones de 2016 y no nos quedó otra que ir en una alianza con el Partido Aprista, que nuestro electorado tradicional no entendió. Y luego se elige a Beingolea y a Pérez Tello como presidente y secretaria general del partido, respectivamente. Y ahí viene la deformación doctrinaria a la que hago referencia.

— ¿Beingolea debe dar un paso al costado de la Presidencia del PPC si es que el partido pierde su inscripción?

Por supuesto, si toca reinscribir al partido no lo debemos hacer con personas con ideas distintas a las que tradicionalmente defiende el PPC, a nuestra doctrina. Yo quiero un partido popular, moderno, dinámico, eficiente, de puerta ancha, y que gane elecciones, pero sin abandonar nuestros principios y valores. Y es claro que con ellos [los integrantes de la actual dirigencia] no se puede formar partido, no existen concordancia.

— ¿Su padre, el excongresista Javier Bedoya de Vivanco, y su abuelo, el fundador del PPC Luis Bedoya Reyes, respaldan su postura de crítica a Beingolea?

No puedo hablar por ellos, nunca lo he hecho, es algo que le debes preguntar directamente a ellos.

— En el escenario de que no superen la valla, ¿usted buscará dirigir el proceso de reinscripción?

Yo aspiro y voy a liderar un proceso de inscripción de un partido popular, moderno, dinámico, eficiente, de puerta ancha, que gane elecciones, y con llegada a todos los peruanos, pero son abandonar nuestros valores. Y a eso me voy a abocar con los pepecistas y no pepecistas que decidan participar en este proceso.

— Si el PPC pasa la valla, ¿usted renunciará y buscará formar su propio partido?

Si el PPC pasa la valla y no renuncia la actual dirigencia, efectivamente yo presentaré mi carta de renuncia y formaré un partido social cristiano que represente a un espacio político que hoy pide representantes.

— Y en el otro escenario, el de la perdida de inscripción. ¿Quién se lleva el nombre? ¿Peleará por el símbolo?

No me voy a pelear por un cadáver, no voy a pelear por el nombre, para mí, eso es indiferente. A mí, mi abuelo [Luis Bedoya Reyes] me enseñó que lo que tiene que primar son las ideas, los principios y los valores más allá de un nombre y de un símbolo.

— ¿Entonces, pase lo que pase habrá una ruptura?

El verdadero pepecismo y partido estará donde se respete la doctrina social cristiana, ahí está el verdadero PPC más allá de como se llame. Y ya hay una ruptura, no voy a ir de la mano de Beingolea, de Pérez Tello y de Secada, hay diferencias abismales. ¿Cuándo se ha visto que el PPC defienda el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo? En consecuencia, hay una ruptura en el PPC de la que nadie quiere hablar. El PPC está roto desde antes del proceso electoral.

— Usted dice que evalúa formar un nuevo partido, ¿con quiénes? ¿Puede dar algunos nombres?

No puedo hablar por terceras personas, porque no me lo han autorizado, en su momento [lo diré]. Y quiero hacer este proyecto con pepecistas y también con personas que estuvieron en el partido y se fueron. Un partido realmente popular. Un espacio de centro derecha conservador que no existe hoy en día.

— Usted ya adelantó que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Está a favor de la unión civil?

Estoy a favor de la una unión patrimonial, las personas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales que hacen una vida común. Es una forma de reconocer una realidad y un hecho que no está regulado en nuestra legislación y merece ser regulado.

— ¿Cuál es su postura sobre el enfoque de género en la educación pública?

Depende de lo que se entienda como enfoque de género. Evidentemente, yo creo que acá se está tratando de introducir conceptos erróneos, yo estoy a favor de que los hombres y mujeres tengan los mismos derechos, pero no que a los niños se les enseñe que finalmente el sexo y el genero son cosas distintas. Estoy en contra de la posición del Ministerio de Educación en este tema.

— ¿Se define como un político conservador?

Sí, y no tengo ningún problema en decirlo, soy un conservador, me considero de centro derecha conservadora, no tengo ningún temor ni vergüenza en decirlo, de conservar principios y valores no te puede generar vergüenza.

