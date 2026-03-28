Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto advierte que el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama habría incurrido en el uso indebido de su personal parlamentario con fines proselitistas, en el marco de las Elecciones Generales 2026, lo que podría constituir una vulneración al principio de neutralidad en periodo electoral.

De acuerdo con el Informe N.° 000068-2026-VCM-JEEMARISCALNIETO-EG2026/JNE, elaborado por el área de fiscalización del organismo electoral, se detectaron presuntas irregularidades en actividades realizadas en locales ubicados en Ilo y Moquegua, donde se habrían desarrollado acciones vinculadas a campaña política.

INFORME N° 000068-2026-VCM-JEEMARISCALNIETO-EG2026/JNE.

El documento, dirigido al presidente del JEE de Mariscal Nieto, Wilbert González Aguilar, concluye que los hechos observados “postulan vulneración al principio de neutralidad en periodo electoral”, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre Propaganda Electoral y la Ley Orgánica de Elecciones. En ese sentido, se recomendó elevar el informe al pleno del jurado para que adopte las acciones correspondientes.

“ En consecuencia, los hechos descritos se subsumen en el supuesto previsto en el subnumeral 32.1.2 del numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, referido a la realización de actos que favorezcan a determinada organización política o candidatura. Asimismo, tales conductas se encuentran prohibidas por el literal b) del artículo 33 del citado Reglamento, al no corresponder a actividades oficiales, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 346, inciso b), de la Ley Orgánica de Elecciones”, dice el domunto elaborado por el JEE.

En ese contexto, registros periodísticos dan cuenta de que trabajadores del despacho congresal habrían participado activamente en actividades de campaña, realizando funciones alejadas de su labor legislativa.

Entre los involucrados figura Alfredo Huisa Mamani, asesor del despacho con una remuneración de S/12.200, quien habría sido captado en actividades proselitistas vinculadas a la agrupación política Juntos por el Perú.

Asimismo, se menciona al técnico Fernando Oscco Pacheco, quien habría sido fotografiado el 20 de febrero de 2026 en Arequipa desempeñándose como fotógrafo en un evento de campaña.

Otro caso es el de Mario Janampa, auxiliar del despacho, quien fue registrado en enero durante una actividad en Juliaca, donde cumplía labores de animación y presentación de candidatos, incluyendo al propio Cutipa.

En dicho evento también participó Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, lo que evidencia el contexto político en el que se desarrollaron estas actividades.

La normativa vigente establece la prohibición de utilizar recursos públicos —incluido el personal contratado por el Estado— para fines de campaña electoral. En esa línea, el Congreso adoptó medidas restrictivas como la suspensión de viáticos y pasajes para parlamentarios durante este periodo.

El caso se encuentra ahora en evaluación por parte del JEE de Mariscal Nieto, que deberá determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionador conforme a la legislación electoral vigente.

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