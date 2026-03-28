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Informe electoral señala posible vulneración a la neutralidad en campaña de Víctor Cutipa. (Foto: Andina)
Informe electoral señala posible vulneración a la neutralidad en campaña de Víctor Cutipa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto advierte que el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama habría incurrido en el uso indebido de su personal parlamentario con fines proselitistas, en el marco de las Elecciones Generales 2026, lo que podría constituir una vulneración al principio de neutralidad en periodo electoral.

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