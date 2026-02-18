JEE de Lima Centro 1 archiva proceso contra José Williams Zapata por presunta omisión en su hoja de vida

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Williams Zapata no incurrió en infracción de omisión de información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida para las Elecciones Generales 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 determinó que el candidato presidencial de Avanza País, José Daniel Williams Zapata, no incurrió en infracción de omisión de información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida para las Elecciones Generales 2026.

