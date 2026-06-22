Al menos 12 listas de candidatos a alcaldes y regidores de la Municipalidad de Lima fueron declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro hasta este lunes 22 de junio.

Entre las nóminas observadas figuran las encabezadas por Francis Allison (Avanza País), Susel Paredes (Ahora Nación) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

El JEE Lima Centro otorgó un plazo de dos días calendario para que las organizaciones políticas subsanen las observaciones detectadas. De no hacerlo dentro del tiempo establecido, sus solicitudes podrían ser declaradas improcedentes.

La mayoría de observaciones está relacionada con la falta de presentación de documentos exigidos por la normativa electoral para acreditar la inscripción de los candidatos y el cumplimiento de los procedimientos internos de selección.

En el caso de Avanza País, cuya lista es liderada por el actual alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, el JEE advirtió que no se adjuntó el acta de designación directa de 12 postulantes. Ese documento permitiría verificar que las designaciones se realizaron conforme a las reglas establecidas por la legislación electoral.

JEE de Lima Centro declara inadmisible la lista de Avanza País a Lima Metropolitana

La resolución también detectó una presunta inconsistencia en la documentación presentada por Francis Allison.

Según el JEE, el candidato confirmó el registro de su Declaración Jurada de Hoja de Vida el 19 de junio; sin embargo, la Declaración Jurada de Consentimiento de Participación en las Elecciones Municipales 2026 fue suscrita el 18 de junio; es decir, un día antes de esa confirmación.

Por ello, el JEE dispuso que se presente nuevamente el documento con una fecha igual o posterior a la validación de la hoja de vida.

También revisó la información consignada por Allison sobre un antecedente judicial en el extranjero.

La resolución señala que el postulante declaró una sentencia emitida por un tribunal de los Estados Unidos por el delito de omisión de declaración. No obstante, precisa que el fallo no produce efectos jurídicos en el Perú debido a que no ha sido sometido al procedimiento de exequátur, un mecanismo mediante el cual las resoluciones judiciales extranjeras pueden ser reconocidas por la justicia peruana.

En su hoja de vida, Allison informó que la sentencia fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. En el apartado correspondiente al fallo o pena, consignó que recibió una detención de cuatro días y una multa. Precisó que esta sanción carece de efectos jurídicos en el país.

Hasta el momento, las listas declaradas inadmisibles corresponden a Avanza País, Ahora Nación, Perú Libre, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Fuerza Popular, Pueblo Consciente, Partido Demócrata Verde, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano y Visión Perú.

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