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Resumen

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Al menos 12 listas de candidatos a alcaldes y regidores de la Municipalidad de Lima fueron declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro hasta este lunes 22 de junio.

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