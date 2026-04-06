El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió excluir al candidato a la primera vicepresidencia de la República, César Arturo Fernández Bazán, de la fórmula presidencial del partido “Un Camino Diferente”, al confirmar que cuenta con una condena penal firme y vigente.

A través de la Resolución N.° 02471-2026, el ente electoral determinó que el postulante -quien es hermano de la candidata presidencial por ese partido, Rocío Fernández Bazán- fue sentenciado en última instancia por el delito de difamación agravada, con una pena de un año y ocho meses de prisión, la cual ya tiene calidad de cosa juzgada.

Según el documento, la decisión se sustenta en el artículo 43 del reglamento electoral, que establece la exclusión de candidatos cuando exista una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad.

El JEE también tomó en cuenta que el propio exalcalde de Trujillo, reconoció su situación judicial. En un escrito presentado previamente, el candidato admitió: “Sí tengo sentencia en segunda instancia, así que mi exclusión sí va de acuerdo a las leyes”.

Exclusión de candidato a vicepresidente

Exclusión de candidato a vicepresidente

El caso se remite al proceso que siguió Fernández por difamación contra un abogado y trabajador municipal.

Asimismo, el organismo electoral rechazó el pedido de nulidad presentado por la personera legal del partido, Marjorie Guarnizo Paz, quien alegaba supuestos vicios en el procedimiento y cuestionaba la competencia del área de fiscalización.

El JEE declaró improcedente dicha solicitud, señalando que no se trata de un procedimiento administrativo, sino de un proceso jurisdiccional electoral, y que las eventuales impugnaciones deben ser elevadas al Jurado Nacional de Elecciones como instancia superior.