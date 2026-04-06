Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

César Arturo Fernández Bazán, fue excluido de la carrera electoral. (América Noticias)
César Arturo Fernández Bazán, fue excluido de la carrera electoral. (América Noticias)
Por

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió excluir al candidato a la primera vicepresidencia de la República, César Arturo Fernández Bazán, de la fórmula presidencial del partido “Un Camino Diferente”, al confirmar que cuenta con una condena penal firme y vigente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: