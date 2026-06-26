El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad de Lima presentada por el Partido del Buen Gobierno, lo que deja efectivamente a esta agrupación sin postulantes para las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

La decisión, oficializada mediante la Resolución N° 04111-2026-JEE-LICN/JNE, se fundamenta en que la organización política entregó la documentación fuera del plazo legal establecido para las ERM 2026.

El JEE Lima Centro 1 rechazó la inscripción de candidatos del Partido del Buen Gobierno para Municipalidad de Lima.

De acuerdo con el expediente, el personero legal alterno de la agrupación, Leonardo Segundo Portal Anaya, ingresó la solicitud a través del sistema informático el 22 de junio de 2026 a las 19:20:36 horas. El cronograma electoral fijaba inicialmente como fecha límite el 16 de junio, término que fue extendido excepcionalmente por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta las 23:59 horas del 19 de junio. Por tal motivo, el tribunal electoral calificó la presentación como “manifiestamente extemporánea”.

La resolución judicial señala que los plazos en materia electoral son de cumplimiento obligatorio y su vencimiento produce la extinción de la facultad procesal. Asimismo, el documento precisa que la agrupación liderada por el exministro Jorge Nieto no acreditó fallas técnicas en la plataforma Declara+ que justificaran el retraso en el registro de sus postulantes.

La lista rechazada proponía al abogado Carlos Francisco Gallardo Neyra como candidato a la alcaldía de Lima y a Yoannie Sury Solis Sulca para el cargo de teniente alcaldesa. El fallo también afecta a una nómina de 39 candidatos a regidores que integraban la propuesta municipal de la organización.

Según la normativa vigente al inicio del proceso, las agrupaciones deben acreditar candidaturas en el 50% de regiones y el 20% de provincias. El Partido del Buen Gobierno deberá cumplir estos requisitos si quiere mantener su inscripción como partido político a pesar de haber logrado una votación en las Elecciones Generales del 2026 que le permitió colocar diputados y senadores.