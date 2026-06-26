Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno, y algunos de los legisladores elegidos por su agruapción. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno, y algunos de los legisladores elegidos por su agruapción. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad de Lima presentada por el Partido del Buen Gobierno, lo que deja efectivamente a esta agrupación sin postulantes para las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

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