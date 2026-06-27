El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 proclamará este sábado 27 de junio, a las 11:00 a.m., los resultados del cómputo de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, en una audiencia pública que se desarrollará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (Jr. Lampa 946, Cercado de Lima).

La diligencia forma parte del proceso de proclamación descentralizada de resultados que vienen realizando los 60 Jurados Electorales Especiales del país, una vez recibidos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes con el 100% de las actas contabilizadas, conforme a lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Las proclamaciones descentralizadas comenzaron el jueves 25 de junio. Las primeras audiencias públicas se realizaron en los JEE de Tacna, Chachapoyas (Amazonas), Leoncio Prado (Huánuco) y San Martín, donde se oficializaron los resultados correspondientes a sus respectivas jurisdicciones.

Concluido este procedimiento en las 60 jurisdicciones electorales, corresponderá al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suscribir el acta de proclamación general de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que, una vez culminado el trabajo de los JEE, el máximo organismo electoral procederá con la proclamación centralizada de los resultados finales.

“Seguimos trabajando en el marco del cronograma electoral. Tenemos claridad del amparo constitucional de ser el supremo organismo electoral que tiene la última palabra; seguiremos trabajando por el mandato de cumplir el cronograma” , sostuvo al ser consultada sobre el hábeas corpus presentado ante el Poder Judicial con el que se busca suspender la proclamación de los resultados finales.

Respecto a las declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá los resultados al denunciar un supuesto fraude electoral, Clavijo hizo un llamado a las organizaciones políticas a respetar los principios democráticos.

“En la contienda electoral, después de que se den los resultados, es importante dar el respeto que requiere la población porque precisamente lo que garantizamos es que estas elecciones reflejen la voluntad popular” , manifestó la funcionaria.