JEE Lima Centro 1 oficializará el cómputo de la segunda elección presidencial de 2026. (Foto: JEE)
JEE Lima Centro 1 oficializará el cómputo de la segunda elección presidencial de 2026. (Foto: JEE)
Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 proclamará este sábado 27 de junio, a las 11:00 a.m., los resultados del cómputo de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, en una audiencia pública que se desarrollará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (Jr. Lampa 946, Cercado de Lima).

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