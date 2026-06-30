El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 proclamará este martes 30 de junio, desde las 8:00 a.m., los resultados de la segunda elección presidencial correspondientes a los votos de los peruanos residentes en el extranjero.

La audiencia se realizará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en Jesús María, y forma parte de la etapa final del proceso de proclamación de resultados a cargo de los JEE.

La tarde del lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que alcanzó el 100 % de las actas contabilizadas, luego de que todas las observaciones fueran resueltas por los Jurados Electorales Especiales.

Con las proclamaciones descentralizadas en su etapa final, el proceso electoral continúa avanzando hacia la proclamación nacional de resultados que realizará el JNE.