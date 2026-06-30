Esta proclamación cobra especial relevancia porque el JEE Lima Centro 2 es el órgano encargado de procesar y proclamar los resultados de la votación emitida por los peruanos en el exterior. (Foto: Sabrina Yarlequé)
Esta proclamación cobra especial relevancia porque el JEE Lima Centro 2 es el órgano encargado de procesar y proclamar los resultados de la votación emitida por los peruanos en el exterior. (Foto: Sabrina Yarlequé)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 proclamará este martes 30 de junio, desde las 8:00 a.m., los resultados de la segunda elección presidencial correspondientes a los votos de los peruanos residentes en el extranjero.

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