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Los JEE a nivel nacional siguen con las audiencias de recuento de votos. (Foto: JNE)
Los JEE a nivel nacional siguen con las audiencias de recuento de votos. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional tienen como plazo máximo hasta el jueves 7 de mayo para culminar con las audiencias públicas de recuento de votos de las Elecciones Generales 2026.

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