Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional tienen como plazo máximo hasta el jueves 7 de mayo para culminar con las audiencias públicas de recuento de votos de las Elecciones Generales 2026.

Esta fecha límite fue establecida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante un acuerdo adoptado el 22 de abril para asegurar el cumplimiento de las etapas posteriores del proceso.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️



En el Día del Trabajo, el JEE de Piura 2 realizó una serie de audiencias públicas de recuento de votos de actas observadas.



Con absoluta transparencia la voluntad popular se ve fielmente reflejada en los resultados finales.#RecuentoTransparente pic.twitter.com/WZoEgOc12l — JNE Perú (@JNE_Peru) May 1, 2026

Desde que se iniciaron estas sesiones el pasado 20 de abril, se han llevado a cabo un total de 728 audiencias públicas en todo el país. Durante este periodo, los JEE han recibido de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) un total de 60.040 actas electorales observadas, de las cuales 2.659 fueron derivadas específicamente para el recuento de votos.

El cumplimiento del cronograma el 7 de mayo es necesario para proceder con el registro de resultados, la proclamación de candidatos y la entrega de credenciales. Estas disposiciones permiten avanzar hacia la segunda vuelta electoral, la cual está programada para el próximo 7 de junio, conforme al calendario oficial vigente.

¡Cada voto cuenta! #EG2026🗳️

En el Día del Trabajo, el JEE de Lima Oeste 1 realizó una serie de audiencias públicas de recuento de votos de actas observadas.

Con absoluta transparencia la voluntad popular se ve fielmente reflejada en los resultados finales.#RecuentoTransparente pic.twitter.com/C8bnDAFzxs — JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

Respecto al estado actual de las actas, se ha generado expediente para el 97.84% de las 60.040 actas observadas recibidas por los órganos de primera instancia. Hasta la fecha, los JEE han emitido 20.432 pronunciamientos, lo que equivale al 34,78% del total de expedientes generados durante este proceso de revisión.

Las audiencias de recuento son de carácter público y se transmiten en tiempo real a través del portal institucional del JNE y su canal de televisión. El procedimiento permite subsanar errores materiales, numéricos o datos ilegibles detectados en las actas que impiden su contabilización directa en el sistema de cómputo electoral.