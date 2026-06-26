Bernardo Pachas rechazó que el traslado de votos en el extranjero haya sido irregular, como denuncia juntos por el Perú. (Foto: ONPE)
Bernardo Pachas rechazó que el traslado de votos en el extranjero haya sido irregular, como denuncia juntos por el Perú. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), rechazó de plano las acusaciones planteadas en la denuncia penal de Juntos por el Perú contra él, otros miembros del sistema electoral y miembros del Ejecutivo por supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

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