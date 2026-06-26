Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), rechazó de plano las acusaciones planteadas en la denuncia penal de Juntos por el Perú contra él, otros miembros del sistema electoral y miembros del Ejecutivo por supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

“De plano rechazamos esta denuncia y todas las que pretendan decir que el sistema electoral, particularmente la ONPE, se ha confabulado para cometer fraude. Nosotros no trabajamos para cometer fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta”, dijo este viernes a Exitosa.

Pachas aseguró que la labor que ha cumplido la ONPE fue presentar los resultados de los votos que ha emitido la ciudadanía con transparencia y objetividad, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

En esa línea, respondió a las acusaciones de Juntos por el Perú sobre presuntas irregularidades en el traslado de votos en el exterior e insistió en que su institución actuó en coordinación con la Cancillería y que “no se ha cometido ningún fraude ni se ha violado ninguna norma, ni se ha violado ningún principio de intangibilidad normativa” como denuncia el partido de Roberto Sánchez.

“Nosotros no hemos cambiado ninguna ley orgánica. ONPE no es un mini Congreso. Lo que hemos hecho en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de acuerdo con lo que hemos vivido fuera del país, es que coordinemos y establezcamos lineamientos, protocolos para regular operativamente la elección fuera del país”, explicó.

Pachas precisó que el sistema de escaneo de las actas generó mucha carga procesal en la primera vuelta y dependía mucho de las conexiones a internet en diferentes países, lo que obstaculizó la labor de las embajadas peruanas.

Finalmente, el titular de la ONPE aseguró que la cadena logística estuvo asegurada por los cónsules en el tránsito de material electoral, incluyendo desde Argentina y Estados unidos y que todo estuvo a manos de la Cancillería con coordinaciones con la ONPE.