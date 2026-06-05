El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que los resultados del conteo de votos de la segunda vuelta serán publicados a una hora prudente una vez que sean digitalizadas las actas según vayan llegando desde las mesas de votación.
“Vamos a dar los resultados que se presenten a una hora oportuna”, aseguró este viernes en declaraciones a Exitosa Noticias, luego de precisar que los datos que lleguen desde las mesas de votación a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) irán siendo digitalizadas según vayan arribando. “Nunca hemos guardado ni congelado las actas para digitarlas. Acta que entra, acta que se digita”.
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“Estimaos que va a ser fluida la operación y, luego que totalizan los miembros de mesa, hay que poner la pegatina, una lámina por seguridad para evitar cualquier cambio. Se pon en una bolsa y ese sobre plomo va al centro de acopio. De ahí sale con el coordinador de mesa, fiscalizador y con la policía hacia la ODPE”, explicó.
Pachas aseguró que las puertas de las mesas de votación se abrirán desde las 6 a.m. para los miembros de mesa, y a las 7 a.m. para la ciudadanía y hasta las 5 p.m.
El titular de la ONPE también comentó que hoy viernes a las 10 p.m. partirá todo el material electoral desde Lurín, en la Carretera Central, hacia todos los locales de votación en Lima y el Callao con custodia policial, y que terminarán el sábado 6 de junio a la 1 p.m.
Finalmente, reiteró que el acuerdo que se llegó con los dos partidos políticos luego de largas discusiones es permitir la toma de fotos y de video solo en el momento del escrutinio, de la suma de votos, y no a los miembros de mesa.
“Si algún personero hiciera una grabación en vivo, se pusiera un poco díscolo, los miembros de mesa tienen toda la autoridad para pedir a las Fuerzas Armadas o policía que retire al señor. Solo en el escrutinio”, destacó.