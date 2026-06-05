El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que los resultados del conteo de votos de la segunda vuelta serán publicados a una hora prudente una vez que sean digitalizadas las actas según vayan llegando desde las mesas de votación.

“Vamos a dar los resultados que se presenten a una hora oportuna”, aseguró este viernes en declaraciones a Exitosa Noticias, luego de precisar que los datos que lleguen desde las mesas de votación a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) irán siendo digitalizadas según vayan arribando. “Nunca hemos guardado ni congelado las actas para digitarlas. Acta que entra, acta que se digita”.

“Estimaos que va a ser fluida la operación y, luego que totalizan los miembros de mesa, hay que poner la pegatina, una lámina por seguridad para evitar cualquier cambio. Se pon en una bolsa y ese sobre plomo va al centro de acopio. De ahí sale con el coordinador de mesa, fiscalizador y con la policía hacia la ODPE”, explicó.

Pachas aseguró que las puertas de las mesas de votación se abrirán desde las 6 a.m. para los miembros de mesa, y a las 7 a.m. para la ciudadanía y hasta las 5 p.m.

El titular de la ONPE también comentó que hoy viernes a las 10 p.m. partirá todo el material electoral desde Lurín, en la Carretera Central, hacia todos los locales de votación en Lima y el Callao con custodia policial, y que terminarán el sábado 6 de junio a la 1 p.m.

Finalmente, reiteró que el acuerdo que se llegó con los dos partidos políticos luego de largas discusiones es permitir la toma de fotos y de video solo en el momento del escrutinio, de la suma de votos, y no a los miembros de mesa.

“Si algún personero hiciera una grabación en vivo, se pusiera un poco díscolo, los miembros de mesa tienen toda la autoridad para pedir a las Fuerzas Armadas o policía que retire al señor. Solo en el escrutinio”, destacó.