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Bernardo Pachas aseguró que desde este viernes iniciará el traslado de material electoral para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
Bernardo Pachas aseguró que desde este viernes iniciará el traslado de material electoral para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que los resultados del conteo de votos de la segunda vuelta serán publicados a una hora prudente una vez que sean digitalizadas las actas según vayan llegando desde las mesas de votación.

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