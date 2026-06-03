El jefe del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eder Quiroz, dejó en claro que los planes de gobierno que los electores deben conocer de cara a la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) son los que ambas agrupaciones inscribieron en la oportunidad en que debían hacerlo: el 23 de diciembre de 2025.

Como se sabe, hace unos días durante el debate presidencial entre ambos candidatos, Sánchez mostró un “nuevo plan” que según él es el resultado de un acuerdo alcanzado con diferentes líderes políticos.

“El 23 de diciembre de 2025 fue la fecha en que se inscribieron todas las candidaturas, incluyendo los planes de gobierno, planes que se pueden conocer accediendo a la plataforma voto informado a través del cual los electores pueden conocer cuales son las propuestas de cada una de las organizaciones políticas -en este caso dos- que van a formar parte de la contienda electoral este 07 de junio”, dijo el Quiroz.

“Son los planes de gobierno que han sido presentados en la fecha indicada los que la ciudadanía debe conocer”, remarcó.

Roberto Sánchez recibió duras críticas por cambiar las propuestas iniciales con las que se presentó en la primera vuelta, propuestas por las que votaron muchos de sus electores y que estaban reflejadas en su plan de gobierno.

Ahora, con este cambio realizado específicamente para la segunda vuelta -tal como el mismo Sánchez lo señaló- diversos líderes políticos consideran que ha sido una falta de respeto para sus seguidores.

“Invoco a que la ciudadanía pueda revisar estos (planes de gobierno) y conocer cuáles son las propuestas que los partidos. Es una fecha específica en la que se permitió la presentación de los planes de gobierno”, insistió Quiroz.

“Con respecto a una posible sanción (a Juntos por el Perú) hay que revisar la normativa vigente, no contiene un supuesto específico, pero sí reiterar que ya han sido presentados”, agregó.

El jefe del Gabinete de Asesores del órgano electoral, hizo estas declaraciones a la prensa, tras la presentación de la nueva web ‘JNE Fiscaliza’, herramienta pensada para que los ciudadanos puedan seguir de cerca el proceso de fiscalización de la segunda vuelta por parte del JNE en todo el territorio nacional.