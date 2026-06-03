Resumen

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Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del JNE. (Foto: Captura JNE)
Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del JNE. (Foto: Captura JNE)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eder Quiroz, dejó en claro que los planes de gobierno que los electores deben conocer de cara a la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) son los que ambas agrupaciones inscribieron en la oportunidad en que debían hacerlo: el 23 de diciembre de 2025.

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