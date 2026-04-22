El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, afirmó que la institución continuará con el desarrollo del proceso electoral pese a la salida de Piero Corvetto, y llamó a la calma a la ciudadanía.

“Expresar a todo el mundo, que a pesar de la salida de don Piero Corvetto, tenemos que continuar con el trabajo. Es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía” , señaló, al remarcar que el cronograma electoral se mantiene sin cambios.

Pachas indicó que la entidad trabaja en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para cerrar las actas observadas y avanzar hacia la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio. En ese marco, detalló que ya se han remitido 50.983 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), correspondientes a distintos niveles de elección, y que se espera su pronta resolución para culminar el cómputo.

Asimismo, informó que la ONPE ha implementado medidas legales y administrativas internas, incluyendo procedimientos disciplinarios contra los funcionarios involucrados en las irregularidades del 12 de abril. Añadió que la institución colabora con las autoridades para esclarecer los hechos y anunció que se solicitará el acompañamiento de la Contraloría en los procesos de contratación y adquisición, con el fin de garantizar transparencia.

Finalmente, el jefe interino destacó que ya se trabaja en la logística de la segunda vuelta, que incluye la impresión de cédulas, contratación de servicios y distribución de material electoral. También pidió el apoyo del Ministerio de Educación y de instituciones privadas para asegurar la instalación oportuna de mesas de sufragio, y exhortó al personal de la ONPE a reforzar los procedimientos para recuperar la confianza ciudadana en el proceso electoral.