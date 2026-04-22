Resumen

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ONPE reporta más de 50 mil actas observadas enviadas a los JEE para su resolución. (Foto: Captura de FB/ONPE)
ONPE reporta más de 50 mil actas observadas enviadas a los JEE para su resolución. (Foto: Captura de FB/ONPE)
Por Redacción EC

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, afirmó que la institución continuará con el desarrollo del proceso electoral pese a la salida de Piero Corvetto, y llamó a la calma a la ciudadanía.

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