Resumen

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Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, dijo que funcionarios incluidos en informe de Contraloría siguen trabajando. (Foto: Andina)
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, dijo que funcionarios incluidos en informe de Contraloría siguen trabajando. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que su institución está brindando todas las facilidades a los fiscales a cargo de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de servicios y traslado de material electoral en la primera vuelta de las elecciones 2026.

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