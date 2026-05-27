El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que su institución está brindando todas las facilidades a los fiscales a cargo de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de servicios y traslado de material electoral en la primera vuelta de las elecciones 2026.

“ONPE va a brindar todas las facilidades del caso. Tanto es así que hemos estado con él (Reynaldo Abia) en varias reuniones y hemos cedido espacio para que pueda hacer sus inspecciones o sus investigaciones y los plazos los determina el fiscal de acuerdo a su ley orgánica y su reglamento, me imagino”, señaló este miércoles en conferencia de prensa.

El Ministerio Público investiga presunto delito de colusión contra el exjefe de la ONPE y antecesor de Pachas, Piero Corvetto, y otros presuntos responsables que desde la institución habrían cometido delitos en la contratación de la empresa Galaga, la cual no distribuyó material a tiempo para instalar mesas en algunos distritos de Lima Metropolitana el 12 de abril.

Pachas, en otro momento, destacó que recibieron el informe de Contraloría que encuentra responsabilidad en diez funcionarios de la ONPE, cinco de los cuales todavía siguen trabajando en el ente electoral. Al respecto, dijo que él no puede pronunciarse ni retirar del cargo a estos implicados porque hay una oficina que debe seguir el trámite correspondiente.

“Hemos recibido efectivamente el informe. Esta secretaría técnica es la encargada de realizar todo el proceso administrativo para ver si mañana, respetando el debido proceso, contra esos funcionarios y determinar cuál es la sanción correspondiente (...) Yo no puedo adelantar una sanción porque hay un secretario técnico encargado de esa tarea. Esos trabajadores continúan laborando en la ONPE, efectivamente”, mencionó.