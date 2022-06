El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que no realizará elecciones internas complementarias, de cara a los comicios regionales y municipales del 2022, porque esa etapa precluyó y es por tanto imposible recibir nuevas candidaturas o modificar listas de candidatos para una elección que ya se realizó.

A través de un pronunciamiento, advirtió que desconocer los resultados de las elecciones internas efectuadas significaría una “grave vulneración” del derecho fundamental a la participación política, tanto de los candidatos que participaron como de los electores que asistieron a emitir su voto.

“Asimismo, al haberse llevado a cabo las elecciones internas en todas las provincias y distritos del país, no existe el supuesto para la celebración de elecciones internas complementarias, resaltando que la aludida ley no prevé los criterios o mecanismos que se deben adoptar para proclamar los resultados en caso de concurrencia de listas ganadoras de elecciones internas y las que se produzcan como fruto de las ‘complementarias’”, subrayó.

Refirió que el Sistema Electoral ya había advertido el deber de respetar los resultados de las elecciones internas que se efectuaron, pues éstas ya causaron efectos, y, como es conocido, no es viable el cambio de reglas estando en curso un proceso electoral, en estricta aplicación del principio de intangibilidad de las normas electorales.

Del mismo modo, el JNE aclaró que no puede aprobar leyes, sino ejecutarlas en cuando resulte posible y compatible con la Constitución Política, no siendo este el caso de la Ley 31481 aprobada por el Congreso de la República.

“Corresponde a las organizaciones políticas a través de sus representantes, directivos y afiliados actuar con responsabilidad en cada uno de los hitos del cronograma electoral que revisten interés colectivo, previendo con anticipación el cumplimiento de las funciones que les corresponden, evitando errores o deficiencias que pudieran perjudicar a sus propios candidatos”, manifestó.

#ComunicadoJNE | Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones adoptado en relación a la Ley 31481 señala que resulta jurídica y materialmente imposible su cumplimiento. pic.twitter.com/xLFO11uZtW — JNE Perú (@JNE_Peru) June 4, 2022

Finalmente, detalló que según lo informado por la Secretaría General del JNE, algunos de los integrantes de los partidos han señalado en sus pedidos que no saben el motivo por el cual sus órganos electorales partidarios no ingresaron o no presentaron a tiempo sus listas, o erraron al momento de registrar la información de sus candidatos en el sistema Declara Internas.

“El JNE renueva su compromiso con los actores políticos, autoridades públicas y ciudadanía en general en seguir realizando los esfuerzos en el cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley confieren, en aras de la gobernabilidad y la renovación de las autoridades electas de todo el país, bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana”, sentenció.