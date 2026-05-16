Resumen
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nula la sanción contra Fuerza Popular por propaganda electoral en Carabayllo. El tribunal fundamentó el fallo en vicios procesales que ocurrieron durante el inicio del procedimiento sancionador.
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