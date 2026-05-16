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El JNE anuló sanción y pidió nuevo trámite por propaganda instalada en Carabayllo de Keiko Fujimori y Cecilia Chacón. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
El JNE anuló sanción y pidió nuevo trámite por propaganda instalada en Carabayllo de Keiko Fujimori y Cecilia Chacón. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nula la sanción contra Fuerza Popular por propaganda electoral en Carabayllo. El tribunal fundamentó el fallo en vicios procesales que ocurrieron durante el inicio del procedimiento sancionador.

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