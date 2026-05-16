El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nula la sanción contra Fuerza Popular por propaganda electoral en Carabayllo. El tribunal fundamentó el fallo en vicios procesales que ocurrieron durante el inicio del procedimiento sancionador.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte 3 determinó inicialmente una infracción al reglamento de propaganda. La decisión respondió al hallazgo de un panel publicitario en el cruce de las avenidas Universitaria y Chimpú Ocllo.

El anuncio mostraba el símbolo de la agrupación política y fotografías de las candidatas Keiko Fujimori y Cecilia Chacón. El panel incluía los lemas “Vuelve Fujimori, vuelve el orden” y “La Chacón es como Uno”.

JNE pide al JEE a cargo del caso en primera instancia nuevo pronunciamiento.

El Pleno del JNE advirtió que el órgano inferior notificó solamente a la organización política. Los magistrados cuestionaron la omisión del traslado a las candidatas Fujimori y Chacón, figuras centrales del cartel publicitario.

La resolución indica que esta carencia impidió la obtención de pruebas sobre la responsabilidad institucional del partido. El tribunal invocó el artículo 42-A de la Ley de Organizaciones Políticas, el cual exige evidencia de la participación directa en la falta.

El organismo electoral dispuso la devolución de los actuados al JEE de Lima Norte 3 para un nuevo trámite. El procedimiento busca la determinación del responsable de la infracción según el marco normativo vigente.