El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que tomará medidas ante el Ministerio Público ante la presentación de supuestas “tachas maliciosas” presentadas para frustrar las inscripciones de alianzas electorales.

En un comunicado este sábado, la autoridad electoral precisó que están tomando las acciones en atención a las denuncias de diversas organizaciones políticas y para garantizar “legalidad, transparencia y la buena fe” en estos procesos de inscripción.

El jurado recordó que sus magistrados han emitido jurisprudencia sobre la aplicación del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para que su dirección nacional esté facultada y obligada a evaluar la “improcedencia liminar” de las tachas que tengan evidentes prácticas dolosas aún sin convocar a una audiencia.

“Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas”, mencionaron.

El JNE advirtió que se tendrán en cuenta casos de tachas que se sustenten en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos como Sunarp o Indecopi porque “contraviene el principio de buena fe procedimental”.

AL detectar esto, la dirección nacional del ROP podrá declarar la improcedencia de manera inmediata y remitir las copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al cual pertenece el profesional que presentó la tacha.

“El JNE recuerda que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción. Se ha solicitado que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que se apliquen sanciones con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática”, detallaron.