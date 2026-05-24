El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, “viene instalando” a nivel nacional 20 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales.

En su cuenta oficial en “X”, indicó que viene articulando esfuerzos a nivel nacional con diversas instituciones públicas, con el firme objetivo de diseñar estrategias que mitiguen riesgos electorales antes, durante y después de los comicios del 4 de octubre.

“Actualmente, se vienen instalando 20 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales, un paso clave para garantizar el respeto de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales”, señaló en la red social.

El Jurado Nacional de Elecciones viene articulando esfuerzos a nivel nacional con diversas instituciones públicas, con el firme objetivo de diseñar estrategias que mitiguen riesgos electorales antes, durante y después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. pic.twitter.com/mCUzNG2IMz — JNE Perú (@JNE_Peru) May 24, 2026

Dichos espacios buscan fortalecer la coordinación antes, durante y después del proceso electoral, promoviendo acciones concretas y específicas para la prevención temprana de conflictos electorales y hechos de violencia que pueden impactar en el desarrollo de las elecciones regionales y municipales.

Asimismo, plantean generar la actuación oportuna y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de los comicios.

Las comisiones interinstitucionales son convocadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) e integradas por instituciones públicas claves que cumplen diferentes funciones o competencias en el ámbito de los procesos electorales como las Oficinas Desconcentradas del JNE, las Oficinas Regionales de Coordinación y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

También participan las Regiones Policiales de la PNP, representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las Presidencias de las Juntas de Fiscales del Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República.

Cabe indicar que para las elecciones generales del 2026, el JNE instaló 14 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales en todo el país.