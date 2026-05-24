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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que actualmente se vienen instalando 20 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales para los comicios regionales y municipales 2026. (Foto: Andina)
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que actualmente se vienen instalando 20 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales para los comicios regionales y municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, “viene instalando” a nivel nacional 20 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales.

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