El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la opinión técnica desfavorable emitida por las áreas especializadas de la institución respecto de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD) remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que concluye que no resulta viable su aplicación inmediata en las Elecciones Generales del 2026.

La opinión técnica, elaborada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), se sustenta en los resultados de la auditoría integral practicada a la STVD, la cual evaluó cinco componentes críticos: infraestructura tecnológica; seguridad digital y ciberseguridad; arquitectura y componentes del sistema; pruebas funcionales y técnicas; y certificaciones y cumplimiento normativo y regulatorio.

La STVD fue desarrollada por la ONPE en el marco de la Ley N° 32270 y fue entregada formalmente al JNE el 15 de octubre del presente año, iniciándose de inmediato el proceso de auditoría conforme al plan de trabajo aprobado por la institución.

“El JNE reconoce el esfuerzo técnico y el profesionalismo desplegado por el equipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el desarrollo de la Solución Tecnológica de Voto Digital, así como que el voto digital constituiría un mecanismo alternativo, voluntario y equivalente al voto convencional para futuros procesos electorales”, expresó.

“No obstante, considerando el carácter preclusivo e improrrogable del cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, así como el hecho de que la referida solución tecnológica aún se encuentra en etapa de desarrollo, se ha determinado que, a la fecha, no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo”, agregó.

En tal sentido, el documento señala que la aplicación de la STVD en las Elecciones Generales 2026 podría generar riesgos que afectarían la confianza y la integridad del proceso electoral.

El JNE también detalló que viene realizando auditorías técnicas a los diversos sistemas tecnológicos que serán utilizados en los procesos electorales de 2026, entre ellos: EleccIA, la Mesa de Partes Jurisdiccional, el SIJE, Declara+, la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), entre otros, tanto para las Elecciones Generales del 2026, las Elecciones Regionales y Municipales 2026, como para las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados.