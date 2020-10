El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó con miras a las internas de las Elecciones Generales 2021 el uso del padrón de electores afiliados del Frente de la Esperanza 2021, agrupación en proceso de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Según la resolución 0414-2020-JNE, a la que El Comercio tuvo acceso, el padrón, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tiene 18,015 registros hábiles. Esta lista será puesta a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las elecciones internas son independientes al proceso de inscripción en el ROP del JNE, precisa además dicha norma.

Si el Frente de la Esperanza 2021 -liderado por el exministro Fernando Olivera- concluye el proceso ante el ROP y llega a ser inscrito sería el partido político número 25 en nuestro país y podría participar en los comicios del 2021.

Resolución del JNE

En la norma se precisa que Ley de Organizaciones Políticas señala que en el caso de las organizaciones políticas en vías de inscripción, los candidatos a las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada ante el ROP hasta el 30 de setiembre.

“Lo que lleva a concluir que las organizaciones en proceso de inscripción deben pasar por el proceso de elecciones internas, que es independiente al de inscripción ante el ROP”, detalla.

Jose Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, sostuvo a El Comercio que el Frente de la Esperanza cumplió con presentar su solicitud de inscripción hasta el 30 de septiembre y que ahora continúa en un proceso de calificación que podría durar hasta el 22 de diciembre.

El especialista también señaló que, a pesar de no estar inscrito, dicha organización puede continuar con las elecciones internas en paralelo con su registro y que una vez esté aprobada su solicitud, se convaliden los procesos electorales y realizados.

“Hasta el 22 de diciembre tiene que estar inscrito, si es que antes no acaba el procedimiento. Tienen que primero verificar que sus afiliados están habilitados para pertenecer al partido, si no están en otros y si pueden participar en actividad política. También verificar los comités partidarios que tiene a nivel regional, si han sido bien conformados, si los 50 miembros de cada comité no pertenecen a otros partidos, verificar el acta de fundación, los estatutos, si se ciñe a lo que dice la legislación de partidos, que su símbolo cumpla con todos los requisitos y no se parezca a otros partidos”,explicó.

Hace unos días, el JNE aprobó el padrón de electores afiliados del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Fuerza Popular, Contigo, Partido Morado, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Perú Nación, Democracia Directa, Avanza País, Solidaridad Nacional, Podemos Perú, Todos por el Perú, y Renacimiento Unido Nacional, entre otros.

