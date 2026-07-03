El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima, luego de la proclamación oficial de los resultados de la segunda elección presidencial.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima, luego de la proclamación oficial de los resultados de la segunda elección presidencial.
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En conferencia de prensa, tras la proclamación de la fórmula presidencial ganadora, Burneo explicó que el organismo electoral adelantó la proclamación general de resultados al 3 de julio, cuando inicialmente estaba prevista entre el 7 y el 12 de julio.
“Hemos anticipado la proclamación de la segunda elección presidencial al 3 de julio. Lo teníamos prevista entre el 7 y el 12 de julio, optimizando los tiempos, y también formalmente hemos indicado que vamos a entregar las credenciales este 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional de Lima”, señaló.
El titular del JNE indicó que, con la proclamación oficial, el Poder Ejecutivo ya puede iniciar el proceso de transferencia de gestión, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente.
“Ya puede iniciar el Ejecutivo el proceso de transferencia respectivo. De acuerdo a la norma del control, tiene tres días para instalarse desde la proclamación. Así que esto garantiza que pueda hacerlo con el tiempo suficiente para poder culminar con éxito este trabajo”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que el plazo permitirá desarrollar el proceso de transferencia dentro de un tiempo razonable antes del cambio de gobierno.
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“Los que han trabajado en temas de transferencias saben muy bien que es un tiempo razonable para poder terminar todo este proceso y con ello también nosotros culminamos una etapa importante de las Elecciones Generales”, afirmó.
Burneo agregó que, de manera paralela, el Jurado Nacional de Elecciones continúa con la organización de las Elecciones Regionales y Municipales y recordó que la jornada de votación está prevista para el 4 de octubre.
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