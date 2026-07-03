JNE fija para el 15 de julio la entrega de credenciales a la presidenta y vicepresidentes electos. (Foto: Captura de YT/ JNE)
JNE fija para el 15 de julio la entrega de credenciales a la presidenta y vicepresidentes electos. (Foto: Captura de YT/ JNE)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima, luego de la proclamación oficial de los resultados de la segunda elección presidencial.

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