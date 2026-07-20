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Resumen

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Un día después de dejar sin efecto la credencial de Rafael López Aliaga como senador electo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) público la resolución, a través de la cual, le da luz verde al presidente de Renovación Popular para postular a teniente alcalde de Lima en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre próximo.

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