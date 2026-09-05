El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inaplicación de la reducción de la valla electoral aprobada por el Congreso para las elecciones de este año. Con esta decisión, se mantiene la exigencia del 50% de participación en regiones para que los partidos conserven su registro vigente.

La máxima autoridad electoral peruana ratificó que las reglas de cancelación vigentes corresponden a las publicadas antes de la convocatoria a los comicios. De este modo, los partidos que incumplan la cuota regional establecida en las normas para la fecha en la que se convocaron los comicios locales perderán de forma automática su inscripción partidaria.

El Poder Ejecutivo convocó al proceso de elecciones regionales y municipales el 7 de enero del 2026. Posteriormente, las agrupaciones políticas definieron sus circunscripciones de participación en las elecciones primarias que ocurrieron en mayo del mismo año.

El JNE se pronunció en contra de aplicar ley que reduce valla para mantener inscripción de partidos tras ERM 2026.

El JNE argumentó que los resultados de las elecciones primarias se consolidaron mediante resolución el 1 de junio del 2026. Por ello, una modificación posterior de las reglas vulnera los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de las normas electorales.

El acuerdo legal del colegiado electoral contó con el voto en minoría del magistrado Gunther Gonzales Barrón. El tribuno discrepó de la postura mayoritaria porque consideró que la aplicación de la ley requiere un análisis en cada caso concreto.

La resolución se publicó el 5 de setiembre del 2026 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El tribunal dispuso la difusión inmediata de esta medida en su portal electrónico institucional para el conocimiento público de la ciudadanía.

La ley que aprobó el Congreso para bajar valla

La Ley 32657, publicada el 15 de junio del 2026, dispuso bajar del 50% al 30% el porcentaje mínimo de participación regional para evitar la cancelación partidaria. La norma también otorgó un plazo de treinta días calendario para que los organismos electorales elaboren los reglamentos correspondientes.

Asimismo, la legislación modificó las reglas de nulidad electoral municipal si la inasistencia de votantes supera el 50% de electores. Ante este escenario, la ley ordena una única elección complementaria cuyos resultados serán válidos sin importar el nivel definitivo de participación ciudadana.