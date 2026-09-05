El JNE se pronunció en contra de aplicar ley que reduce valla para mantener inscripción de partidos tras ERM 2026. (Foto: Andina)
El JNE se pronunció en contra de aplicar ley que reduce valla para mantener inscripción de partidos tras ERM 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inaplicación de la reducción de la valla electoral aprobada por el Congreso para las elecciones de este año. Con esta decisión, se mantiene la exigencia del 50% de participación en regiones para que los partidos conserven su registro vigente.

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