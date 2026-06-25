El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú para anular los resultados del escrutinio en 1751 mesas de sufragio de todo el país correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

A través de la Resolución N.° 1416-2026-JNE, el máximo organismo electoral declaró infundada la apelación formulada por el personero legal de dicha organización política y confirmó la decisión emitida previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que había declarado improcedente el pedido de nulidad.

El JNE sostuvo que la solicitud incumplió diversos requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa electoral, entre ellos el pago de la tasa correspondiente y la presentación de pruebas directas y confiables que sustenten las presuntas irregularidades denunciadas.

Asimismo, el tribunal cuestionó el principal elemento presentado por la agrupación política para sustentar su pedido.

“El cuadro Excel presentado ni siquiera sustenta una sospecha, sino una estadística perfectamente posible”, señala el comunicado de la entidad electoral.

Añade que los datos expuestos constituyen “una especulación sin medio probatorio de apoyo”.

El organismo electoral remarcó además que, incluso si se dejara de lado la falta de pago de la tasa electoral, los documentos adjuntados por el recurrente no acreditan, “ni siquiera de manera indiciaria, la existencia de actos concretos de manipulación, adulteración o sustitución de resultados electorales”.

En ese sentido, el JNE concluyó que los resultados del escrutinio mantienen la presunción de validez que protege a los actos electorales realizados conforme a ley, la cual no fue desvirtuada durante el procedimiento.

Por argumentos similares, el Pleno del JNE también declaró infundada otra apelación presentada por Juntos por el Perú relacionada con la solicitud de nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos. Mediante la Resolución N.° 1439-2026-JNE, el organismo confirmó la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que había rechazado dicho pedido.