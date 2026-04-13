El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la Ofina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, este lunes 13 de abril, por las fallas logísticas registradas el último domingo, durante las elecciones generales.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Lima también alcanza al representante legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado Pfuyo; y a los funcionarios de la ONPE Ricardo Saavedra (gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional), Edward Alarcón (gerente de Administración) y José Samamé (gerente de Gestión Electoral).

La denuncia les atribuye tres presuntos delitos; el primero, atentado contra el derecho de sufragio; el segundo, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y el tercero, obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Todos ellos en agravio del Estado–JNE y de la sociedad.

Argumentos

El procurador Angulo señaló que la ONPE incumplió su deber de garantizar que la voluntad ciudadana se exprese en las urnas de manera auténtica y oportuna.

Precisó que pese a tener la titularidad de la organización de las elecciones, la ONPE permitió un quiebre en el sistema de distribución del material electoral.

Angulo agregó que el deber de garante recae especialmente en Piero Corvetto y en su alta línea de mando. De acuerdo con la denuncia, ellos debieron supervisar y corregir de inmediato las fallas que se manifestaron desde el inicio de la jornada del último domingo.

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