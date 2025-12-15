El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la exclusión del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros inhabilitados del padrón electoral preliminar, de cara a las elecciones generales del 2026.

Mediante la Resolución Nº 0744-2025-JNE, publicada el último sábado 13 de diciembre, se oficializó la exclusión de ocho ciudadanos en mérito a la inhabilitación impuesta bajo el amparo del artículo 100 de la Constitución Política.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue inhabilitado en tres procesos distintos, aunque el JNE se refiere a dos de ellos. La primera, por 10 años (abril de 2021), fue por haberse vacunado irregularmente contra el COVID-19 cuando era jefe de Estado.

La segunda sanción, por 5 años y aprobada en mayo de 2022, respondió a presuntas irregularidades cuando fue ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por favorecer a la empresa Obrainsa, con la que su firma CyM Vizcarra había tenido vínculos previos.

En tanto, Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso para ejercer cargos públicos por diez años por la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, la cual establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional.

Además de Vizcarra Cornejo y Espinoza Valenzuela, están inhabilitados los excongresistas Freddy Díaz y Yesenia Ponce, los exministros de Salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti, el exjuez supremo César Hinostroza y el exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila.

Se precisa que la sanción repercute en los ámbitos tanto de sufragio activo como de sufragio pasivo, y que las personas inhabilitadas se encuentran “imposibilitadas o impedidas del derecho de elegir o votar en comicios, como de ser elegido”.

El JNE también concluye que el Padrón Electoral Preliminar no tiene inconsistencias y se encuentra expedito para su aprobación como Padrón Electoral Definitivo de las Elecciones Generales 2026, con un total de 27 millones 325 mil 432 electores hábiles.