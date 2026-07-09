Keiko Fujimori visitará Palacio de Gobierno un día después de recibir sus credenciales como presidenta por parte del JNE. (Foto: @ope_peru / X)
Keiko Fujimori visitará Palacio de Gobierno un día después de recibir sus credenciales como presidenta por parte del JNE. (Foto: @ope_peru / X)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el próximo miércoles 15 de julio la ceremonia oficial de entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y a los vicepresidentes electos de la República, informó el ente electoral.

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