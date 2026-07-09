El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el próximo miércoles 15 de julio la ceremonia oficial de entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y a los vicepresidentes electos de la República, informó el ente electoral.

El acto protocolar se llevará a cabo al mediodía en el Gran Teatro Nacional de San Borja y marcará uno de los últimos pasos del proceso electoral antes de la asunción del nuevo gobierno, prevista para el 28 de julio.

Esta información la dio a conocer el ente electoral inmediatamente después de la visita que realizó el presidente José María Balcázar a la presidenta electa este jueves por la mañana.

El mandatario indicó que Fujimori realizará una visita a Palacio de Gobierno, un día después de recibir sus credenciales, es decir el 16 de julio.

Como se sabe, la entrega de credenciales constituye el reconocimiento oficial de las autoridades elegidas en las urnas y certifica su proclamación como presidente y vicepresidentes de la República para el período constitucional correspondiente.

Se espera que a la ceremonia asistan las principales autoridades del sistema electoral, representantes de los poderes del Estado, autoridades nacionales e invitados especiales, en el marco del inicio de una nueva etapa política en el país.