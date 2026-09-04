El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el lunes 7 de setiembre un diálogo con representantes de organizaciones políticas. En dicha reunión, el organismo electoral decidirá si se permite la participación de postulantes al cargo de teniente alcalde en los debates para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como lo ha pedido Rafael López Aliaga.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, declaró a Canal N que iniciarán el diálogo para alcanzar consensos con las agrupaciones políticas. “Buscamos de manera democrática poder decidir si ellos quieren que participe, por ejemplo, el primer candidato de la lista que postulan (...) Posiblemente se decida lo mismo, o solo se decida como en elecciones presidenciales, que solo vayan los candidatos. Eso lo vamos a saber este día lunes”.

Renovación Popular ha enviado un pedido escrito al JNE para permitir la presentación de Rafael López Aliaga en el debate para la Municipalidad de Lima a pesar de que es candidato a teniente alcalde y no a la alcaldía, ya que este puesto estaba ocupado por Luis Rubio, quien renunció a su postulación.

La cita técnica del lunes 7 de setiembre de 2026 también servirá para definir las metodologías oficiales de los encuentros democráticos. Asimismo, los representantes partidarios elegirán a los profesionales independientes que asumirán las tareas de moderación en las transmisiones.

“Nosotros invitamos a los representantes de Renovación Popular para que puedan asistir y ser partícipes del diálogo de esa propuesta”. Finalmente, Vilela exhortó al partido de López Aliaga que se sume a firmar el Pacto Ético Electoral de forma extemporánea, como lo hicieron el Partido Democrático Verde y Podemos Perú.

El proceso electoral cuenta con más de 13,000 candidatos aptos para las elecciones del domingo 4 de octubre de 2026. Los debates representan un reto logístico importante para el JNE debido al alto número de postulaciones inscritas a nivel nacional.

Cronograma de los debates del JNE en Lima

Los debates oficiales del JNE se desarrollarán de manera descentralizada desde el martes 8 de setiembre hasta el sábado 19 de setiembre de 2026. Para la Municipalidad de Lima, la exposición de propuestas quedó programada para el domingo 21 y el lunes 22 de setiembre de 2026.

El cronograma electoral establece que el debate regional del Callao se realizará el miércoles 16 de setiembre de 2026. Por su parte, la región de Lima Provincias tendrá dos jornadas de diálogo democrático programadas para el jueves 17 y el viernes 18 de setiembre de 2026.