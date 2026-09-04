Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el lunes 7 de setiembre un diálogo con representantes de organizaciones políticas. En dicha reunión, el organismo electoral decidirá si se permite la participación de postulantes al cargo de teniente alcalde en los debates para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como lo ha pedido Rafael López Aliaga.

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