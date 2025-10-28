El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó a la ciudadanía a emitir un voto informado en las elecciones generales del próximo año y dijo esperar que el 2026 “no sea un salto al vacío”.

Durante la ceremonia de firma del Pacto Social por la Democracia, denominado Liga de la Democracia, el titular del organismo electoral pidió a los electores “hacer la diferencia” y que la democracia sea “esperanza y libertad”.

“La Liga de la Democracia ya está en marcha. Sumemos con convicción y optimismo estos esfuerzos. Que el año 2026 no sea un salto al vacío, sino un gran paso adelante en nuestra vida republicana”, expresó.

“El JNE hará su parte con integridad y cercanía, ustedes con su voto informado y su participación activa harán esa diferencia. Unamos fuerzas en este pacto ciudadano, seamos los héroes de nuestra propia historia democrática, hagamos que la democracia sea lo que todos queremos: esperanza y, sobre todo, libertad”, agregó.

Burneo enfatizó que el JNE asume públicamente su rol y es el “árbitro imparcial” de la competencia. También dejó en claro que el organismo electoral “no compite ni gobierna, arbitra con independencia, administra justicia electoral, rinde cuentas, es el ente rector del sistema y garantiza la legalidad del proceso”.

“Nuestra única camiseta es la Constitución y la ley, la confianza no se exige, se construye, se fortalece todos los días con reglas claras, decisiones motivadas y un trato igual para todos”, subrayó.

Finalmente, el titular del JNE adelantó que se promoverá la firma de un Pacto Ético Electoral “renovado” entre los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 2026 que rechace la violencia y la mentira.

“Sabemos que sin seguridad no hay libertad de elegir, por eso también impulsaremos un Pacto Ético Electoral renovado contra la violencia y la mentira”, acotó.