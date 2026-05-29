El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que brindarán facilidades para que los partidos políticos pueda acreditar a todos sus personeros con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

En primer lugar, explicó que habilitarán un aplicativo para facilitar el proceso de acreditación de personeros, además de la vía actualmente disponible a través del sistema Declara+. A través de la app, se ingresará el DNI del personero y se podrá generar una credencial física y digital, esta última para validar su situación desde el mismo celular en áreas con conectividad a internet.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que este organismo electoral brindará una serie de facilidades para que las organizaciones políticas, que participan en la #SegundaVuelta del 7 de junio, puedan acreditar a sus personeros a través del sistema Declara+. pic.twitter.com/63qPV09YIs — JNE Perú (@JNE_Peru) May 29, 2026

“Esto va a permitir garantizar cierta trazabilidad y cierta tranquilidad a las organizaciones políticas, porque esa información también la vamos a poner a disposición en tiempo real”, aseguró.

Burneo dijo que esta aplicación también permitirá ampliar en tiempo real la capacidad de un personero de supervisar otra mesa diferente en el mismo local de votación.

El JNE espera compartir esta información a la ONPE para que la incluya en la capacitación a los miembros de mesa e este domingo.

De otro lado, el titular del jurado reiteró su respaldo a la decisión de los partidos y la ONPE para permitir que personeros grabe el escrutinio, y destacó la importancia que se brinden garantías de privacidad. “Lo saludamos y consideramos importante que se pueda facilitar a personero tener una forma de grabar o acreditar estas incidencias a través del uso de este tipo de grabaciones”.

En esa línea, Roberto Burneo resaltó que será responsabilidad de los miembros de mesa permitir o restringir las grabaciones porque ellos son la “máxima autoridad” en cada mesa de votación. “Ellos son los que podrían permitir o restringir estas grabaciones e inclusive utilizar la fuerza pública. Eventualmente esperamos que no se llegue a esos extremos pero es una herramienta muy útil que va a poder ser utilizada en la medida que esté en el marco del respeto y de las garantías, y también sea aceptado por la autoridad en mesa, que son los miembros de mesa”.