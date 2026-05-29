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Roberto Burneo asegura que el JNE apoyará escrutinio con presencia de fiscalizadores. (Foto: Captura de YT/Jurado Nacional de Elecciones)
Roberto Burneo asegura que el JNE apoyará escrutinio con presencia de fiscalizadores. (Foto: Captura de YT/Jurado Nacional de Elecciones)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que brindarán facilidades para que los partidos políticos pueda acreditar a todos sus personeros con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

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