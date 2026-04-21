Resumen

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JNE advierte retrasos en el cómputo por falta de envío de actas observadas de la ONPE. (Foto: Andina)
JNE advierte retrasos en el cómputo por falta de envío de actas observadas de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de las actas observadas correspondientes a las Elecciones Generales 2026, pese a los reiterados requerimientos formulados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La situación, según el organismo, está generando retrasos en el cómputo de votos y compromete el cronograma electoral.

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