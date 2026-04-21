El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de las actas observadas correspondientes a las Elecciones Generales 2026, pese a los reiterados requerimientos formulados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La situación, según el organismo, está generando retrasos en el cómputo de votos y compromete el cronograma electoral.

A través de un comunicado, el JNE informó que actualmente los JEE vienen resolviendo 33.624 actas observadas ya remitidas; sin embargo, aún está pendiente la entrega de aproximadamente 30.000 actas adicionales que permanecen bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El ente electoral precisó que la remisión completa de este material es indispensable para culminar el cómputo electoral conforme a ley. Asimismo, indicó que no cuenta todavía con los ejemplares de actas que le corresponden, necesarios para realizar el cotejo ante eventuales recursos de apelación, en su calidad de última instancia en materia electoral.

El JNE alertó que la falta de envío de estas actas viene afectando el desarrollo regular del proceso y podría impactar en los plazos previstos para la proclamación de resultados oficiales. En ese sentido, subrayó que la demora compromete la transparencia y legalidad del proceso electoral en curso.

Por ello, el organismo reiteró a la ONPE que disponga, con carácter de urgente y bajo responsabilidad, la remisión inmediata de la totalidad de las actas observadas y de los ejemplares correspondientes, a fin de garantizar la continuidad del proceso y el respeto a la voluntad popular.