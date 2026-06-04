Resumen

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JNE refuerza transparencia electoral con sistema interactivo para supervisar los comicios. (Foto: JNE)
JNE refuerza transparencia electoral con sistema interactivo para supervisar los comicios. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

A dos días de la segunda vuelta presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía seguir en tiempo real el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral y acceder a información actualizada sobre la organización de los comicios del próximo 7 de junio.

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