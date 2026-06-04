A dos días de la segunda vuelta presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía seguir en tiempo real el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral y acceder a información actualizada sobre la organización de los comicios del próximo 7 de junio.

La herramienta, disponible a través del portal institucional del organismo electoral, fue creada con el objetivo de reforzar la transparencia del proceso y acercar información relevante a los ciudadanos. Según informó la entidad, los datos serán actualizados cada 30 minutos durante el desarrollo de la jornada electoral.

La presentación de la plataforma estuvo a cargo de la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra; el jefe del Gabinete de Asesores, Eder Quiroz; y el especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Luis Enrique Ramos.

Uno de los principales componentes del sistema es una línea de tiempo interactiva que permitirá visualizar el estado de cada una de las fases relacionadas con el material electoral que será utilizado en la segunda elección presidencial.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán conocer el avance de actividades como la impresión y control del material electoral, el ensamblaje de los paquetes de votación, el despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), la llegada a dichas sedes, la distribución a los locales de votación y el posterior repliegue del material tras la jornada electoral.

Cada una de estas etapas contará con indicadores de progreso que se actualizarán progresivamente hasta completar el 100 % de ejecución, permitiendo un seguimiento detallado del proceso logístico previo y posterior a la votación.

La plataforma también incluirá un mapa interactivo del país con información sobre el despliegue de fiscalizadores electorales a nivel nacional. Los ciudadanos podrán visualizar la cantidad y ubicación de estos funcionarios, así como datos vinculados a las mesas de sufragio y a los personeros acreditados por las organizaciones políticas.

Asimismo, el sistema permitirá conocer el porcentaje de instalación de mesas de votación, aquellas que permanecen pendientes y el avance de las distintas fases de la jornada electoral, desde la instalación hasta el escrutinio.

Para facilitar la búsqueda de información, “JNE Fiscaliza” contará con filtros por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación y mesa de sufragio. De esta manera, los usuarios podrán acceder a información específica sobre cada etapa del proceso, incluyendo los horarios registrados durante la instalación de mesas, el desarrollo del sufragio y el conteo de votos.

Con esta iniciativa, el Jurado Nacional de Elecciones busca fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y brindar mayores herramientas de supervisión ciudadana sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. La entidad sostuvo que la plataforma forma parte de los esfuerzos orientados a garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

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