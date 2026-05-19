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JNE impulsa campaña “Pregunta y decide” para promover participación ciudadana en elecciones. (Foto: Andina)
JNE impulsa campaña “Pregunta y decide” para promover participación ciudadana en elecciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el lanzamiento de la campaña “Pregunta y decide”, iniciativa que permitirá a los ciudadanos proponer temas y formular preguntas dirigidas a los candidatos que participarán en el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026.

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