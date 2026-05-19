El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el lanzamiento de la campaña “Pregunta y decide”, iniciativa que permitirá a los ciudadanos proponer temas y formular preguntas dirigidas a los candidatos que participarán en el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026.

La campaña se desarrollará del 20 al 22 de mayo y tiene como finalidad promover una participación ciudadana activa, plural y descentralizada en el proceso electoral, según informó el organismo electoral mediante una nota de prensa difundida este 19 de mayo.

De acuerdo con el JNE, la ciudadanía podrá participar seleccionando un eje temático y registrando su pregunta mediante un formulario virtual disponible en la plataforma Voto Informado.

La convocatoria también será difundida a través de las plataformas digitales institucionales y contará con actividades presenciales en distintas regiones del país mediante facilitadores e impulsores del programa Voto Informado.

El organismo electoral señaló que el Debate Presidencial constituye uno de los principales espacios democráticos para que la población conozca, contraste y evalúe las propuestas de las organizaciones políticas que disputan el balotaje.

Entre los ejes temáticos planteados figuran salud, vivienda, cultura, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, empleo, reactivación económica, medio ambiente, cambio climático y políticas sociales orientadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El JNE precisó que, tras el cierre de la convocatoria, se realizará un proceso de selección y producción audiovisual de las preguntas ciudadanas que serán incorporadas en el debate presidencial previsto para fines de mayo.

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