Fachada del Jurado Nacional de Elecciones. (Archivo: @photo.gec)
Fachada del Jurado Nacional de Elecciones. (Archivo: @photo.gec)
/ ATOQ RAMON
Por Redacción EC

Este domingo fue publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano la resolución que dispone la proclamación oficial de la fórmula presidencial de Fuerza Popular, ganadora de las Elecciones Generales 2026.

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