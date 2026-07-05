Este domingo fue publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano la resolución que dispone la proclamación oficial de la fórmula presidencial de Fuerza Popular, ganadora de las Elecciones Generales 2026.

La Resolución N.° 1625-2026-JNE, establece que corresponde “PROCLAMAR el resultado del cómputo de votos de la Segunda Elección Presidencial realizada el domingo 7 de junio de 2026”, consolidando así el resultado definitivo del proceso electoral.

En consecuencia dispone “PROCLAMAR ganadora de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de las Elecciones Generales 2026 a la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular”, proclamando como Presidenta de la República a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, como Primer Vicepresidente a Luis Fernando Galarreta Velarde y como Segundo Vicepresidente a Miguel Ángel Torres Morales.

Normas Legales El Peruano

El máximo órgano electoral explica que fueron agotadas todas las etapas del proceso electoral y resueltas las controversias planteadas. En ese sentido, señala expresamente que “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

Asimismo, el JNE invoca el principio de seguridad jurídica y el principio de preclusión para concluir que “no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, lo que permitió proceder con la proclamación definitiva de las autoridades electas.

La resolución recuerda que, tras la primera vuelta del 12 de abril de 2026, ninguna fórmula presidencial alcanzó más de la mitad de los votos válidos, motivo por el cual fue necesario realizar una segunda elección entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, conforme a lo previsto por la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones.

Respecto de los resultados finales, el cómputo oficial registra que Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135 % de los votos válidos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 9′173,755 votos, correspondiente al 49.865 %, una diferencia de 49,641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones precisa además que, antes de la proclamación, efectuó una revisión integral de las actuaciones desarrolladas por los Jurados Electorales Especiales y verificó que las actas descentralizadas “no presentan inconsistencias respecto de los reportes de Resultados de Actas Contabilizadas al 100 % del Cómputo de Votación de la Segunda Elección Presidencial”.

Finalmente, la resolución dispone “REMITIR al Congreso de la República la presente resolución y el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, conforme al artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones, además de ordenar su publicación en el diario oficial El Peruano El Peruano y en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.