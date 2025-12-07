El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó que las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 ya pueden registrar en la plataforma Declara+ las hojas de vida de todos sus candidatos.
En entrevista con RPP Noticias, donde remarcó la importancia de las elecciones primarias que se llevan a cabo este domingo 7 de diciembre, señaló que también se pueden registrar los planes de gobierno.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Elecciones 2026: Estos son los resultados de los comicios internos mediante delegados en 37 organizaciones políticas
“Tenemos hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados, basados en el cómputo que realiza la ONPE. Es una fecha límite, la vamos a poder dar antes conforme nos dé los resultados la ONPE y no haya actas electorales observadas”, indicó.
“Por eso mismo, ya desde el 9 de noviembre el JNE ha puesto a disposición de las organizaciones políticas el aplicativo Declara+, que es donde van a registrar las hojas de vida, planes de gobierno, solicitudes de inscripción”, agregó.
LEE MÁS: Mesías Guevara gana elecciones primarias y será el candidato del Partido Morado, según su presidente
Explicó que los personeros legales deberán ingresar a dicha plataforma para registrar a sus postulantes, ya que son en total 10.257 candidatos que participarán en los comicios del próximo año.
“Hasta el momento, si bien es cierto han empezado un poco más de mil registros, solo se han completado 846 hojas de vida. Eso nos preocupa, por lo tanto, estamos tratando de difundir por los medios que las organizaciones políticas se preocupen desde ya en ingresar y registrar las hojas de vida de sus candidatos”, subrayó.
LEE MÁS: Phillip Butters: el detrás de cámaras de su renuncia a Avanza País ante la inminente candidatura de José Williams
Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por esta modalidad de elección para definir sus candidaturas.
Asimismo, 29 de las 37 tienen una única fórmula de precandidatos presidenciales. Solo en otras seis hay más de una fórmula, mientras que en las dos restantes no se registraron candidaturas presidenciales, solo listas al Congreso.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Martín Vizcarra: ¿Cuál es el estado del Caso ‘Richard Swing’ y los contratos en el Ministerio de Cultura?
- Fernando Rospigliosi a tres años del golpe de Estado de Pedro Castillo: “Hay que estar muy vigilantes porque lo volverán a intentar”
- Vladimir Cerrón seguirá con orden de prisión preventiva: Los argumentos del juzgado para rechazar pedido de prófugo
- Funcionarios clave del gobierno de Dina Boluarte aún figuran en cargos en la nueva administración
- La estrategia digital del presidente: 9 gráficos interactivos sobre su uso de redes sociales
Contenido sugerido
Contenido GEC