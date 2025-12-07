El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó que las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 ya pueden registrar en la plataforma Declara+ las hojas de vida de todos sus candidatos.

En entrevista con RPP Noticias, donde remarcó la importancia de las elecciones primarias que se llevan a cabo este domingo 7 de diciembre, señaló que también se pueden registrar los planes de gobierno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tenemos hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados, basados en el cómputo que realiza la ONPE. Es una fecha límite, la vamos a poder dar antes conforme nos dé los resultados la ONPE y no haya actas electorales observadas”, indicó.

“Por eso mismo, ya desde el 9 de noviembre el JNE ha puesto a disposición de las organizaciones políticas el aplicativo Declara+, que es donde van a registrar las hojas de vida, planes de gobierno, solicitudes de inscripción”, agregó.

Explicó que los personeros legales deberán ingresar a dicha plataforma para registrar a sus postulantes, ya que son en total 10.257 candidatos que participarán en los comicios del próximo año.

“Hasta el momento, si bien es cierto han empezado un poco más de mil registros, solo se han completado 846 hojas de vida. Eso nos preocupa, por lo tanto, estamos tratando de difundir por los medios que las organizaciones políticas se preocupen desde ya en ingresar y registrar las hojas de vida de sus candidatos”, subrayó.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por esta modalidad de elección para definir sus candidaturas.

Asimismo, 29 de las 37 tienen una única fórmula de precandidatos presidenciales. Solo en otras seis hay más de una fórmula, mientras que en las dos restantes no se registraron candidaturas presidenciales, solo listas al Congreso.