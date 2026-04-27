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Las diligencias se realizan en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE). (Foto referencial: JNE)
Las diligencias se realizan en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE). (Foto referencial: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lleva a cabo este lunes audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a actas observadas en diversas jurisdicciones del país, como parte del proceso de revisión electoral tras las elecciones generales del 12 de abril.

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