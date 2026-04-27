El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lleva a cabo este lunes audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a actas observadas en diversas jurisdicciones del país, como parte del proceso de revisión electoral tras las elecciones generales del 12 de abril.

Las diligencias se realizan en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE), donde se procede a la apertura de sobres y verificación de cédulas de votación en aquellos casos en los que las actas presentan inconsistencias que no pudieron ser resueltas.

Este procedimiento también se replica en otras circunscripciones del país con alta carga de actas observadas, como Tacna, Junín, Lima, Piura, Satipo, Huaura, Huánuco, San Martín, entre otras localidades; y es transmitido en las redes del JNE.

Las audiencias cuentan con la participación de personeros de las organizaciones políticas como parte de las garantías de transparencia del sistema electoral.

Apelaciones y pedidos de nulidad

En paralelo, el Pleno del JNE sesiona este lunes para evaluar 19 expedientes vinculados a apelaciones sobre inscripción de listas de candidatos y solicitudes de nulidad electoral, en otra arista clave del proceso.

La coincidencia de ambos frentes —el recuento de votos de actas observadas y la resolución de controversias jurídicas— refleja la intensidad de la actual etapa postelectoral, marcada por cuestionamientos, observaciones y disputas en distintas circunscripciones del país.