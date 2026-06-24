El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas este miércoles 23 apelaciones presentadas por Juntos por el Perú relacionadas con actas observadas de la segunda vuelta presidencial, en una jornada en la que el máximo órgano electoral resolvió un total de 42 expedientes vinculados a las Elecciones Generales 2026.

Las apelaciones de Juntos por el Perú estaban referidas a actas observadas procedentes de Santiago de Chile, Nueva Jersey, así como de las regiones de Huancavelica y Ucayali, además del distrito limeño de Ate. Los recursos habían sido presentados contra decisiones adoptadas previamente por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Las resoluciones se producen en medio de los cuestionamientos formulados por dirigentes de Juntos por el Perú al proceso de conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. El partido ha insistido en revisar diversas actas observadas en el marco de la disputa electoral.

El JNE informó que durante la audiencia pública virtual desarrollada desde las 10 de la mañana, también se resolvieron 14 apelaciones vinculadas a sanciones impuestas por los Jurados Electorales Especiales a candidatos de distintas agrupaciones políticas por presuntas inconsistencias o incumplimientos en sus declaraciones juradas de hoja de vida.

Asimismo, otros cinco expedientes sobre procedimientos sancionadores por presuntas vulneraciones a las normas de neutralidad electoral y publicidad estatal durante el proceso electoral.

El organismo electoral informó que los textos completos de las resoluciones serán publicados en los próximos días, detallando los fundamentos jurídicos que sustentan cada una de las decisiones adoptadas.