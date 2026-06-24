Apelaciones de Juntos por el Perú estaban referidas a actas observadas procedentes de Santiago de Chile, Nueva Jersey, así como de las regiones de Huancavelica y Ucayali, además del distrito limeño de Ate. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Apelaciones de Juntos por el Perú estaban referidas a actas observadas procedentes de Santiago de Chile, Nueva Jersey, así como de las regiones de Huancavelica y Ucayali, además del distrito limeño de Ate. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas este miércoles 23 apelaciones presentadas por Juntos por el Perú relacionadas con actas observadas de la segunda vuelta presidencial, en una jornada en la que el máximo órgano electoral resolvió un total de 42 expedientes vinculados a las Elecciones Generales 2026.

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