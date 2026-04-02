El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento en el que rechaza de “manera categórica toda expresión que suponga amenaza, intimidación o deslegitimación de los organismos electorales y de sus autoridades”.

Puntualiza que ese tipo de expresiones “debilita la confianza ciudadana y erosiona los principios de convivencia democrática”.

Este comunicado se difunde horas después de las declaraciones del candidato presidencial Rafael López Aliaga contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Pierto Corvetto.

El JNE exhorta a respetar las instituciones del sistema electoral, en medio del actual contexto político y electoral en el país.

Jurado Nacional de Elecciones emite pronunciamiento que rechaza de manera categórica toda expresión que suponga amenaza, intimidación o deslegitimación de los organismos electorales y de sus autoridades.@ONPE_oficial @ReniecPeru #EG2026 pic.twitter.com/q3M2OJKZXS — JNE Perú (@JNE_Peru) April 2, 2026

En el documento, emitido a las 11:51p.m. de este miércoles, el organismo electoral subraya que la confianza en el sistema es fundamental para asegurar procesos democráticos legítimos.

“El respeto irrestricto a las instituciones del sistema electoral constituye un pilar esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la garantía de elecciones libres, transparentes y legítimas”, señala.

Asimismo, el JNE hizo un llamado directo a las organizaciones políticas y a los candidatos para que mantengan un comportamiento acorde con el proceso electoral, evitando discursos que puedan afectar la institucionalidad.

“Exhortamos a las organizaciones políticas y a los candidatos a conducir sus intervenciones en el marco de un diálogo alturado, responsable y respetuoso, acorde con la investidura que aspiran representar”, indica el pronunciamiento.

Horas antes, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió una exhortación a todos los candidatos para que su participación respete los valores democráticos y los principios constitucionales.