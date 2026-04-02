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"El respeto irrestricto a las instituciones del sistema electoral constituye un pilar esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la garantía de elecciones libres, transparentes y legítimas”, enfatiza el JNE
"El respeto irrestricto a las instituciones del sistema electoral constituye un pilar esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la garantía de elecciones libres, transparentes y legítimas”, enfatiza el JNE
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento en el que rechaza de “manera categórica toda expresión que suponga amenaza, intimidación o deslegitimación de los organismos electorales y de sus autoridades”.

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