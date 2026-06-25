Fachada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Mario Zapata / GEC)
Fachada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Mario Zapata / GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú para anular los resultados del escrutinio en 1751 mesas de sufragio de todo el país correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

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