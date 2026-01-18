Un total de 23 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes de inscripción para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dentro del plazo previsto por la normativa vigente.

Durante los días habilitados para este proceso, el JNE registró el ingreso de solicitudes correspondientes a alianzas conformadas por partidos políticos y movimientos regionales, entre las que figuran:

Alianza Electoral Venceremos, integrada por el Partido Político Nuevo Perú por el Buen Vivir, Partido Político UP-Unidad Popular, Partido Político Popular Voces del Pueblo, Partido Político Adelante Pueblo Unido y Partido Político Resurgimiento Unido Nacional-RUNA

Alianza Electoral Avanza País-Partido de Integración Social, compuesta por el Partido Político Avanza País Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino.

Alianza Fuerza Tacna, integrada por el Partido Político Avanza País-Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

Alianza Electoral APP-Trabaja Ayacucho, integrada por el Partido Político Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Trabaja Ayacucho.

Alianza Electoral APP-La Cholita, integrada por el Partido Político Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

Alianza Electoral Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú, integrada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú y el Partido Político Comunidad Política Inka Perú.

Alianza Electoral Renovación Popular y Toro, integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Movimiento Regional Patria Joven.

Alianza Electoral Renovación Popular Perú, integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

Alianza Electoral Libertad Popular, que reúne al Partido Político Libertad Popular y al Movimiento Regional Agua.

Alianza Regional por el Perú, compuesta por el Partido Político Fuerza Moderna, Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y el Partido Unidad y Paz.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, que reúne al Partido Democrático Somos Perú y al Movimiento Regional Sentimiento Amazonense Regional.

Alianza Electoral Podemos Perú, integrada por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Ayni.

Alianza Electoral Podemos Perú, compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, integrada por el Partido Político Democrático Somos Perú y el Movimiento Regional Reforma y Honradez.

Alianza Electoral Cooperación, Verdad y Honradez, que reúne al Partido Político Cooperación Popular y al Partido Político Verdad y Honradez.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, integrada por el Partido Político Democrático Somos Perú y el Movimiento Regional Progresista de Apurímac.

Alianza Electoral Así-Juntos por el Perú, compuesta por el Partido Político Juntos por el Perú y el Movimiento Regional Acción Social por la Integración-ASI.

Alianza Electoral Progresemos Perú, integrada por el Partido Político Progresemos, Partido Político Cooperación Popular, Partido Político ADP y el Movimiento Regional Inka Pachacuteq.

Alianza Electoral Juntos con el Pueblo, que reúne al Partido Político Juntos por el Perú y al Partido Político Todo con el Pueblo.

Alianza Electoral Kike Batalla, integrada por el Partido Político Batalla Perú y el Movimiento Regional Ama Súa.

Alianza Electoral Mirelo-Podemos Perú, conformado por el Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto-Mirelo y el Partido Político Podemos Perú

Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú, compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Contigo Región.

Alianza Electoral Podemos Unión Regional, integrada por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Unión Regional

En conjunto, las 23 alianzas agrupan a diversas organizaciones políticas, lo que representa una reducción efectiva en el número de competidores individuales para los comicios subnacionales del 2026, al consolidar esfuerzos entre partidos y movimientos regionales con presencia en distintas jurisdicciones.

Para facilitar el cumplimiento de este hito del calendario electoral, el Jurado Nacional de Elecciones amplió la atención presencial en su mesa de partes, ubicada en el Cercado de Lima, así como en sus oficinas desconcentradas a nivel nacional.

Las solicitudes que cumplieron con los requisitos establecidos fueron derivadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), instancia encargada de la revisión técnica y la tramitación correspondiente para determinar su inscripción definitiva.

