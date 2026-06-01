Resumen

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la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de junio.
la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de junio.
Por Redacción EC

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a la ciudadanía las restricciones electorales que entran en vigencia en los días previos a los comicios y que serán supervisadas por sus fiscalizadores a nivel nacional.

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