A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a la ciudadanía las restricciones electorales que entran en vigencia en los días previos a los comicios y que serán supervisadas por sus fiscalizadores a nivel nacional.

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, informó que desde este lunes ya se encuentra prohibida la difusión de encuestas electorales, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, señaló que durante esta semana el organismo electoral verificará el cumplimiento de diversas garantías electorales vinculadas al cierre de campaña de los candidatos presidenciales.

“Vamos a tener esta semana otro tipo de garantías electorales que van a ser fiscalizadas, como el tema de fiscalización de cierre de mítines que pueden ser realizados máximo hasta el jueves”, indicó.

En ese sentido, explicó que los actos de campaña podrán desarrollarse únicamente hasta el jueves 4 de junio, mientras que la difusión de propaganda electoral estará permitida solo hasta el viernes 5 de junio.

“La restricción relacionada con la difusión de propaganda electoral solo puede ser realizada como máximo hasta este viernes. A partir de las 00 horas del sábado 6 de junio ya no se puede hacer algún tipo de propaganda electoral”, precisó.

Ramos recordó que la prohibición comprende cualquier forma de propaganda electoral, incluyendo banderolas, carteles, afiches, polos, volantes y otros elementos destinados a promover una candidatura.

Ley seca desde el sábado

El funcionario también informó que el JNE fiscalizará el cumplimiento de la denominada ley seca, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.

Según explicó, la medida entrará en vigencia a las 8:00 de la mañana del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del lunes 8 de junio.

“Vamos a verificar el sábado que se cumpla la ley seca sobre la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas”, señaló.

Advirtió además que las personas o establecimientos que incumplan esta disposición podrán ser sancionados con multas de hasta S/ 3.390.