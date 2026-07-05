Durante una protesta en Jesús María, el postulante pidió la detención de Piero Corvetto y advirtió una movilización nacional ante presuntas irregularidades. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec
Durante una protesta en Jesús María, el postulante pidió la detención de Piero Corvetto y advirtió una movilización nacional ante presuntas irregularidades. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá sobre la inscripción de la candidatura como primer regidor de Rafael López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitiera a trámite la apelación presentada por Renovación Popular contra la decisión que declaró improcedente su postulación.

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