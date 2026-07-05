El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá sobre la inscripción de la candidatura como primer regidor de Rafael López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitiera a trámite la apelación presentada por Renovación Popular contra la decisión que declaró improcedente su postulación.

Mediante la Resolución N.° 04376-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 4 de julio, el órgano electoral concedió el recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz.

El órgano electoral verificó que cumplía con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Resolución N.° 04376-2026-JEE-LICN/JNE.

La apelación busca dejar sin efecto la resolución mediante la cual el Jurado Electoral Especial declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para los comicios municipales de Lima Metropolitana.

Como parte del trámite, el JEE dispuso remitir el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre la controversia, determinando si corresponde confirmar o revocar la decisión adoptada en primera instancia.

La resolución también dispone notificar la decisión al personero legal de Renovación Popular y ordenar su publicación en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.